L’ANGOLO DEL TIFOSO | Sabrina: “La Lazio? E’ una fede. Dissi una bugia per andare allo stadio, avevamo un matrimonio ma…”

Torna l’appuntamento con la rubrica biancoceleste “L’Angolo del Tifoso”, in cui i veri protagonisti siete voi, tifosi della Lazio. Oggi è il turno di Sabrina, tifosa biancoceleste fin da piccola, grazie al nonno materno. Sabrina ci ha rivelato i suoi riti scaramantici, tra cui la stessa sciarpa da anni che non può cambiare, e la bugia detta per andare a sostenere la sua squadra del cuore. Infondo, proprio come ci ha raccontato lei, la Lazio è una fede e chi non ha questa passione non può capire.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

“La mia passione per la Lazio nasce grazie a mio nonno materno. In famiglia siamo tutti tifosi biancocelesti: io, mio zio, i miei cugini e mio padre siamo totalmente persi. Le mie prime volte allo stadio sono state con mio padre“.

Come vivi le partite quando sei allo stadio? Hai un rito scaramantico?

“Le partite allo stadio le vivo con tantissime emozioni diverse. Non voglio perdere neanche un minuto della gara: devo essere seduta tra gli spalti prima dell’inizio del riscaldamento. Il cuore per 90 minuti è altalenante. La frequenza cardiaca cambia di minuto in minuto. Ho i miei riti scaramantici: la stessa sciarpa da molti anni che non posso assolutamente cambiare e la mia amica Rossana. Dobbiamo vedere la partita insieme a tutti i costi“.

Cosa ti aspetti dalla Lazio in caso di ripresa del campionato?

“Spero davvero che il campionato possa riprendere. Fino qui è stato tutto bellissimo. I giocatori hanno subito uno stop a cui non sono abituati ma stanno continuando ad allenarsi. Ho fiducia in Lotito, e, per far sì che continui quella magia che c’era prima dello stop, farà il possibile. I biancocelesti avranno tempo per riprendere ad allenarsi prima della ripartenza, sono la Lazio e riprenderanno da dove sono stati interrotti. Certo, si ripartirà diversamente. Infatti è triste pensare alle partite a porte chiuse. Il tifo, secondo me, è importantissimo per la squadra: quello che si crea dentro lo stadio è il calcio“.

Il tuo ricordo più bello?

“Il mio ricordo più bello è sicuramente di quest’anno: la vittoria della gara di andata contro la Juventus. L’atmosfera che si era creata quella sera allo stadio è stata indimenticabile“.

Qual è la coreografia della Nord di cui hai fatto parte che ti ha emozionata di più?

“Quest’anno ho fatto parte di due coreografie: quella delle due bandiere nella partita contro l’Inter, e, la più bella e la più significativa, per me, quella dei 120 anni“.

Una bugia che hai raccontato per andare allo stadio?

“Una bugia detta pur di andare allo stadio è stata a mia madre. Quel giorno avevamo in programma di andare a un matrimonio, io dissi che dovevo andare ad aiutare una mia amica rimasta senza benzina“.

Cosa significa per te essere della Lazio?

“Essere della Lazio per me è una fede: credere. E’ una passione che chi non ha non può capire. I brividi, le emozioni, salire quella scalinata e, soprattutto, essere lì per giocare dagli spalti insieme a loro“.

