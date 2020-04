Luis Alberto: “Le tre partite dopo quella con l’Atalanta hanno cambiato tutto. A Ciro ho già detto qualcosa per il regalo degli assist”

Il Mago continua a parlare di Lazio e suona la carica all’ambiente. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Luis Alberto ha ripercorso la sua stagione guardando anche al futuro: “Il campo mi manca troppo. La palla la sto aspettando da tanto tempo. La cosa più importante è giocare con la palla, ora faccio solo palestra e piscina. Io e mia moglie lavoriamo insieme così funziona meglio la testa, lavoriamo di più e meglio. Dobbiamo continuare perchè quando torna il calcio devo tornare al meglio. Tutti i giorni facciamo doppia sessione e qualche giorno facciamo anche tripla. La mentalità della Lazio deve rimanere quella vista fino a febbraio. Dobbiamo continuare così per lottare insieme. Tra i gol e gli assist preferisco i tre punti. Le mie qualità sono gli assist per i compagni che fanno bei movimenti. I regali di Ciro e Correa per gli assist? Già gli ho detto qualcosa, Ciro dovrebbe spendere di più del Tucu perchè ha più anni. Già gli ho già detto qualcosa, magari un Rolex (ride n.d.r.). Speriamo Ciro faccia 40 gol e prenda la Scarpa d’Oro. Alcuni mi hanno detto che la mia miglior partita è stata l’ultima partita con il Milan, io gioco per divertirmi. Ora sono in un momento bellissimo per cui ho lavorato molto. Gioco per me e per la squadra, questo è l’importante. Io gioco per i tre punti e ora dobbiamo lottare fino alla fine per i primi posti. Penso che dopo la sfida con l’Atalanta, abbiamo giocato tre partite con Fiorentina, Torino e Milan ed è cambiato tutto. Avevo detto a qualche compagno che se quella settimana avessimo fatto tre su tre avremmo fatto un bel salto in avanti in classifica. Quando gira tutto bene qualche partita si vince anche come quella di Cagliari. Nel corso di questi anni lo staff è cambiato poco e il mister sapeva come far cambiare passo. Si vede in campo che siamo una famiglia e quello deve rimanere fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. La vittoria di Ryadh ora non mi dà nessuna emozione: avrei preferito giocare in casa della Juventus perchè quando gioco in una situazione come quella della Supercoppa non mi piace. Nel calcio servono i tifosi che sono quelli che ti danno adrenalina, in Arabia i tifosi hanno una cultura calcistica con un approccio diverso. La figurina dedicata a me? Mi è sempre piaciuto fare la collezione delle figurine fin da piccolo, vediamo se riusciamo a trovare la figurina anche per mio figlio. Non mi piace pensare alla patch sulla maglia tipo quella di Milinkovic, mi piace giocare e vincere il titolo. Il resto non mi importa. A casa sono tranquillo, sto bene con la mia famiglia. Guardo poca tv, faccio più allenamento. Passo così i giorni, la tv la guardano di più i miei figli. In questo periodo con gli altri parliamo un po’ su cosa fare. Siamo una famiglia, tutti pensano agli altri, questa è la cosa bella e la cosa che ha cambiato la mentalità della squadra. Nazionale? Ci penso, sono tranquillo e so che quando torneremo la nazionale starà allo stesso livello se non a uno migliore. Mando un saluto a tutti i laziali, speriamo che ci vedremo tutti a festeggiare all’Olimpico e sempre forza Lazio!”.

