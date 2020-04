Ag. Immobile: “Futuro? Ha un contratto lungo con la Lazio e sta benissimo lì, è felice della scelta fatta”

In questo momento di stop forzato del campionato, causa Coronavirus, si stanno cercando delle soluzione per ripartire. La volontà è quella di finire non solo il campionato di Serie A, ma anche gli altri campionati in Europa e le competizioni europee, Champions ed Europa League. In caso di ripresa, in Serie A riprenderebbe la sfida al vertice tra Juventus e Lazio, distanti solo un punto, ma non è l’unica sfida che tornerà in campo: Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato con 27 reti, ha nel mirino il record di Gonzalo Higuain delle 36 reti in un unico campionato. Marco Sommella, agente di Immobile, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare del possibile record del suo assistito, ma anche delle sue esperienze passate e del futuro. Queste le sue parole: “Tutti ci auguriamo che batta il record di gol di Higuain, poi di Rolex ne regala anche due a tutti i compagni di squadra, non solo a Luis Alberto (ride, ndr). Dove ha avuto fiducia, e mi riferisco a Juventus Primavera, Pescara e Torino, Ciro ha fatto bene. All’estero è capitato in due esperienze sfortunate, a Dortmund era appena finito il ciclo Klopp e al Siviglia invece c’erano state delle incomprensioni tra ds e allenatore. Futuro? Ha un contratto lungo con la Lazio e sta benissimo lì. Per volerlo serve una squadra che bussi alla porta sua e della società. In passato c’era stato qualcosa, il presidente ha fatto muro ed è stato ripagato. È felice della scelta fatta e non ha rimpianti”.

