L’emergenza coronavirus continua a stravolgere in maniera prepotente qualsiasi aspetto della vita quotidiana arginando bruscamente anche lo sviluppo del calcio. Con l’ipotesi ripresa del campionato sempre più concreta, in casa Lazio si cerca comunque di guardare avanti nell’intento di ritrovare la concentrazione giusta per la lotta Scudetto. Una battaglia intensa il cui esito produrrà effetti importanti sull’immediato futuro e mercato biancoceleste. A centrocampo andrà definita la situazione in uscita di Milan Badelj e Valon Berisha, mentre in entrata servirà valutare la posizione di Sofian Kiyine, giovane centrocampista in prestito alla Salernitana, ma di proprietà della Lazio che già a gennaio sembrava pronto ad approdare alla corte di Simone Inzaghi. Per parlare del futuro del centrocampista granata è intervenuto, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, il suo agente Ruggiero Malagnini.

Partiamo dal passato recentissimo. In questa stagione, Kiyine è divenuto una pedina importante della Salernitana siglando 9 reti in 28 presenze. Ti aspettavi un campionato di questo tipo?

“Le sue qualità sono in linea con ciò che ha fatto fino ad ora. Tutti attendevano questa stagione a Salerno perchè già in questa piazza due anni fa fece bene, poi si è consacrato con la maglia del Chievo Verona in Serie A. La Lazio quando lo ha acquistato non aveva dubbi sul ragazzo”.

Nel mercato invernale già si parlava di un suo ritorno alla Lazio. In vista del mercato estivo ci sono stati dei contatti, c’è qualche novità?

“No, ora bisogna prima di tutto capire cosa succederà con il campionato, sarà una situazione piuttosto complessa. Inoltre bisognerà anche capire come verrà gestita la situazione dei calciatori in prestito perchè in questo momento sembra che la FIFA si sia un po’ irrigidita sulla possibilità di farli scendere in campo dopo il 30 giugno e ciò potrebbe avere delle conseguenze per molte società che si avvalgono di molti giocatori in prestito. Ora Sofian pensa solamente alla Salernitana, un club a cui è molto legato, e per il quale darà tutto fino alla fine per ottenere la promozione. Al termine della stagione tornerà alla Lazio, andrà in ritiro con la prima squadra e verrà valutato. L’obiettivo della Lazio nel momento in cui lo ha acquistato era quello di avere un prodotto già pronto per la prima squadra”.

Quindi si giocherà le sue carte in ritiro magari con la possibilità di un ulteriore prestito annuale?

“Anticipare oggi le cose non ha senso. Lui è un giocatore della Lazio con cui ha un contratto fino al 2024 e non c’è dubbio che la società lo abbia portato a Roma per godere delle sue prestazioni. Sta al ragazzo dimostrare di aver acquisito la maturità per rimanere in una squadra di prima fascia come la Lazio”.

Bisogna anche considerare che a Salerno è un titolarissimo mentre alla Lazio potrebbe avere a disposizione un minutaggio inferiore…

“Servirà capire bene se possiede le capacità per giocare a questo livello, poi il tutto sarà legato anche all’allenatore. La Lazio, inoltre, potrebbe anche optare per un prestito annuale in un club di Serie A di seconda fascia per dargli un’ altra possibilità. Non dimentichiamo che Kiyine è un ’97 quasi ’98, non ci sono molti ragazzi con queste qualità in circolazione. I biancocelesti per averlo hanno anticipato tutti. Poi è ovvio che molto, come detto, dipende dall’allenatore con il suo sistema di gioco e queste sono valutazioni societarie. La cosa importante è che il ragazzo dia la massima disponibilità per emergere”.

Un’ultima domanda prettamente tattica. Con la Salernitana ha giocato, in un 3-5-2, sia da centrale che da interno di centrocampo. Qual è la posizione ideale?

“Ventura ha grande stima di questo giocatore, lo utilizza dappertutto. Io credo che potrebbe essere una mezzala di sinistra di qualità, ma è in grado anche di fare l’esterno. In quest’ultimo caso sarebbe molto più a suo agio sulla sinistra che sulla destra”.

Quindi potrebbe fare anche un “quinto” di centrocampo…

“Sì, potrebbe fare il quinto a sinistra. In ogni caso, ha Salerno ha fatto un po’ tutti i ruoli perchè ci sono state delle carenze in alcuni momenti e Ventura ha sfruttato le sue capacità di adattamento. Kiyine dà sempre il massimo, non si tira mai indietro ed è molto legato, lo ribadisco, alla Salernitana con cui darà tutto fino alla fine. È un professionista serio che si impegna sempre allo stesso modo. Ora ovviamente è a casa: si allena con intensità anche se non lo stesso di farlo in campo, mantiene una dieta ferrea, è molto attento alle regole”.

