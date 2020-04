Gaby Mudingayi si racconta, dalla famiglia laziale allo scherzo di Di Canio

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Gaby Mudingayi, ex centrocampista oggi 38enne, si racconta senza filtri a Casa di Marzio: “Il calcio per me è stata una rivelazione, ho iniziato a giocare dopo i 15 anni. Lo studio in Belgio non andava benissimo, quindi mio padre mi impose di fare uno sport, in realtà volevo fare pugilato, ma poi optai per il calcio. Mi è subito piaciuto, ma mai avrei pensato di diventare professionista.” Invece il ragazzo dimostra subito le sue capacità, inizia col Gent per poi arrivare al Torino nel 2004. Dopo la Lazio. “Prima di firmare mi misero in guardia – confessa Mudingayi – dicevano che per gli stranieri il mondo biancoceleste fosse difficile a causa della tifoseria razzista. Avevo un po’ paura. Ma mi sono subito smentito: dal primo giorno a Fiuggi in ritiro, tutti i tifosi mi hanno dimostrato che la Lazio è una famiglia. Ancora sento il loro affetto. Il più bel ricordo? La partita col Real Madrid, in un Olimpico strapieno”. Dai ricordi dal campo a quelli fuori, sempre con la famiglia laziale, Gaby Mudingayi si racconta a 360 gradi: “Partiamo dal presupposto che Di Canio lo sapeva – l’ex calciatore ha la fobia dei cani – invitò me, Belleri, Tare e Behrami a casa sua dopo pochi giorni dal nostro primo derby. Erano tutti d’accordo, siamo entrati e nel giardino c’era il rottweiler di Paolo legato che ha iniziato ad abbaiare. Dico, terrorizzato, agli altri di non muoversi, non vedo più il cane e sento qualcosa saltarmi addosso. Inizio ad urlare ‘m’ha morso il cane’. Era Di Canio che mi faceva uno scherzo”. Le conseguenze furono clamorose, confessa: “Dallo spavento, mi sono stirato. L’allenatore non ha scoperto niente, ma pensa se l’avesse scoperto!”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: