Lazzari: “Giocare alla Lazio è un sogno. Ci faremo trovare pronti quando si potrà tornare in campo”

Quest’oggi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio l’esterno biancoceleste Manuel Lazzari che, tra presente e futuro ha parlato così del suo primo anno nella Capitale: “Il primo mese è stato davvero duro, noi siamo abituati ad allenarci in gruppo, però mi alleno tutti i giorni, provo ad alternare i lavori tra forza e corsa. Dopo l’allenamento trascorro il tempo giocando alla PlayStation, ogni tanto anche con Cataldi passiamo qualche oretta, o guardando serie tv.

Correre mi ha sempre contraddistinto fin da piccolo, arrivavo con la corsa dove non riuscivo a livello tecnico. Sfrutto al massimo questa dote per aiutare la squadra. La nostra è una grande filosofia, difendiamo in undici, anche con gli attaccanti che si sacrificano, poi quando ripartiamo lo facciamo velocemente ribaltando l’azione.

Alla Spal ho giocato tanti anni, si difendeva e si attaccava in maniera diversa. Qui i primi mesi non sono stati facili, dovevo capire il modo di giocare della squadra e le richieste del mister, ma ora sono cresciuto e sono felice di dare il mio contributo a questa grande squadra. A Ferrara avevo più occasioni di puntare l’uomo, qui invece giochiamo diversamente, molto possesso palla, con tanti giocatori forti tecnicamente. Abbiamo il centrocampo più forte d’Italia e uno dei primi in Europa, noi quinti dobbiamo farci trovare pronti in contropiede e nei cross.

In una squadra come la Lazio, che gioca tante competizioni, è normale avere 2/3 giocatori importanti per ruolo. Per me è un piacere allenarmi con esterni come Lulic, Marusic, Jony e Lukaku, giocatori forti tecnicamente e fisicamente, abbiamo un grande rapporto sia dentro che fuori dal campo, poi il mister fa le sue scelte.

Penso di essere andato molto oltre le aspettative, già firmare con la Lazio è stato un sogno, poi riuscire a vincere subito un trofeo importante come la Supercoppa contro la Juventus e giocarsi lo scudetto, cosa difficilissima negli ultimi anni, è ancor più straordinario. E’ un’annata incredibile per me e per tutto il mondo Lazio.

Speriamo di finire il campionato perchè lo meritiamo, abbiamo entusiasmo per quello che stavamo facendo, la nostra testa non si è mai staccata dal campionato. Adesso si pensa meno al calcio per le persone che soffrono e sono in difficoltà, in primis c’è la salute, ma appena ci sarà la possibilità di tornare a giocare ci faremo trovare pronti.

Sono veneto, la mia regione è stata tra le più colpite insieme alla Lombardia. Sento la mia famiglia ogni giorno, non li vedo da 3/4 mesi, la mancanza si sente ma, sapere che stanno bene, è la cosa più importante. Dobbiamo tenere duro.

Mi manca la “Famiglia Lazio”, i compagni, lo staff, i magazzinieri e il cuoco. Quello che avevamo creato quest’anno è unico, ma passato questo momento, torneremo ad essere tutti insieme, nessuno ha dimenticato nulla.

Il virus qualche cambiamento lo porterà, sia a livello sociale che nel lavoro, ma anche nel mondo del calcio. Sarà un periodo di riflessione per tutti.

Ai tifosi della Lazio mando una grande abbraccio, spero che torneremo presto a gioire tutti insieme allo stadio, ne usciremo più forti di prima”.

