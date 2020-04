ESCLUSIVA | Mino Caprio: “La Lazio deve vincere lo scudetto. Innamorato di Luis Alberto, lui come Rivera”

Il calcio è ancora fermo, si continua a discutere su quando e, soprattutto, se mai si riprenderà a giocare. I rischi sono tanti, ma la voglia di calcio forse ancora di più. I massimi vertici in queste ore discutono su modalità e strumenti per ricominciare, restando in continuo contatto con il Governo. Oggi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, parlando non solo di calcio ma soprattutto della nostra Lazio, la voce più famosa degli ultimi anni, che ha fatto divertire migliaia di giovani e che ha intrattenuto tutti con il suo doppiaggio. E’ Mino Caprio, la voce di Peter Griffin, C-3PO, Nonno Abe de I Simpson, Arthur Weasley in Harry Potter, Kermit dei Mupet Show, Professor Zeta in Cars2 e tanti altri ancora. Una voce unica e iconfondibile.

Riprendere a giocare sì o no?

“Bisogna riprendere a giocare assolutamente, anche perché non si può chiudere un campionato così com’è ora. Sicuramente quindi bisogna ricominciare, ma con le dovute cautele e le giuste misure di sicurezza. Il calcio è uno sport di contatti, di contrasti, di sudore quindi il rischio sarebbe altissimo e bisogna stare attenti. Ritengo infatti un bene che gli atleti siano stati sottoposti ai tamponi e a continui controlli, perché se si riprende si riprende nella massima sicurezza”.

Lotito per ora ha preferito non tagliare gli stipendi. Scelta corretta o no?

“Vedendo le altre società, la Lazio ha dei parametri molto più bassi dal punto di vista degli stipendi quindi la situazione è diversa. Lotito ha preso questa decisione e io la rispetto e credo sia quella giusta. Sicuramente ha preso questa decisione anche per premiare quello che i giocatori hanno fatto e stanno facendo in questa stagione, pensando anche alla vittoria della Supercoppa. E’ naturale poi che se tutti dovessero allinearsi alla Juventus e al Parma, allora in quel caso anche Lotito dovrà allinearsi”.

In caso di ripresa si giocherebbe a porte chiuse, che campionato sarebbe per la Lazio?

“Io credo che cambi poco, perché è vero che spesso i tifosi hanno fatto la differenza in alcune gare, ma se penso alle trasferte in cui sicuramente il tifo era minore lì la Lazio a inanellato una serie di vittorie consecutive. A me non preoccupa molto la scelta di giocare a porte chiuse e non mi trattengo nel dire che la Lazio dovrebbe vincere lo scudetto. Credo quindi che giocare a porte chiuse non cambi assolutamente nulla, perché in questa squadra c’è una forte consapevolezza dei propri mezzi e della propria forza senza però essere sbruffoni”.

Quando è cominciata questa stagione lei credeva veramente che la Lazio potesse lottare per lo scudetto?

“No, assolutamente no. Confesso anche che all’inizio non mi sono abbonato, perché non mi era andata giù la classifica dello scorso anno, nonostante la vittoria della Coppa Italia. Io poi non appartengo a quella categoria di tifosi che dice ‘La Lazio si ama e non si discute’, anzi credo che sia giusto amare la Lazio e discuterla, proprio come si discute con la propria fidanzata o moglie. Quindi se ci sono i presupposti per non vederla e ‘stare ognuno per conto suo’ è bene che si faccia. Poi certo è stato facile abbonarmi di nuovo quando è stata riaperta la campagna abbonamenti e mi sono abbonato in Tribuna Tevere. Tra l’altro proprio sugli abbonamenti suggerirei, con profonda umiltà, di non restituire alcunché e attuare una strategia per cui ciò che è stato speso, per le partite che non verranno viste a causa del virus, possa essere ‘promozionato’ per il campionato prossimo”.

Chi ha fatto davvero la differenza in questa stagione?

“Io credo che in questa stagione ci siano state una serie di circostanze, come era accaduto ai ragazzi del ’74, che hanno permesso di fare una stagione di questo tipo ed Inzaghi è riuscito a coglierle. Sicuramente i meriti sono anche dei singoli, se si va a vedere il centrocampo abbiamo i fantastici Luis Alberto, Milinkovic e Lucas Leiva che riescono a fare con il pallone quello che vogliono. Poi davanti abbiamo Ciro che ogni volta la mette dentro in qualsiasi modo. In più non scordiamoci la difesa, che non è solo Acerbi, ma è anche Radu che è tornato ai tempi migliori della prima giovinezza, e poi più di tutti che mi ha sorpreso è Patric, una grandissima scoperta e merito sicuramente di Simone Inzaghi che ha creduto in lui e lo ha fatto crescere. Ormai Patric è quasi un titolare fisso, e poi abbiamo anche Luiz Felipe, validissimo giocatore anche se ogni tanto ha delle piccole sbavature ma sono sicuro che crescerà. Ovviamente questo non significa che la squadra va bene così, anzi serve ancora qualcuno che possa dare un assestamento completo a questa squadra”.

Inzaghi come Maestrelli, è un accostamento valido?

“Sicuramente è un accostamento che può funzionare, anche se Maestrelli era tutt’altra cosa. Lui aveva una capacità di lavorare sulla mente dei giocatori incredibile, era un vero e proprio psicologo. Sicuramente anche Inzaghi è un po’ così, ma deve crescere ancora e acquisire tanta esperienza, quella che aveva Maestrelli. Lui andava anche addirittura casa dei giocatori, per stargli vicino e sostenerli dal punto di vista psicologico”.

Se dovesse scegliere tra Milinkovic e Luis Alberto a quale rinuncerebbe per un ottimo bottino da investire?

“E’ una scelta difficilissima e direi semplicemente: nessuno dei due. Io personalmente sono innamorato di Luis Alberto che ha fatto un cambiamento epocale dalla prima volta che scese in campo. Ci ricordiamo quanto prima fosse lento nella corsa e nei movimenti, quindi sicuramente c’erano anche dei problemi fisici che lo portavano a non giocare bene adesso invece è devastante. E dirò di più lui mi ricorda moltissimo, come assist e capacità di smistare i palloni, Gianni Rivera che ho amato moltissimo negli anni. Rivera me lo ricordo benissimo da ragazzo lo seguivo molto, addirittura in camera avevo oltre a tutte le foto e le bandiere della Lazio, anche una piccola foto di Gianni Rivera. Luis Alberto per come gioca, per come tocca il pallone, per il suo modo di guardare da una parte e passare la palla dall’altra mi ricorda molto Rivera. Perciò alla fine non saprei davvero chi scegliere tra lui e Milinkovic, mi piange davvero il cuore perché a giocatori così ci si affeziona facilmente. Spero semplicemente che non vengano venduti e rimangano qui ancora per un po’”.

