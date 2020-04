GdS | Da Salerno con successo, Ora c’è Kiyine per la Lazio

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Sofian Kiyine sarà presto in maglia biancoceleste. Il centrocampista ventiduenne belga-marocchino è attualmente l’unica new entry sicura per il club. Come riporta La Gazzetta dello Sport è stato acquistato un anno fa il giocatore del Chievo per essere dato in prestito alla Salernitana ma già da gennaio si pensava a farlo rientrare in base. Scelta non portata a termine per rispetto della squadra campana.

Il giocatore ha realizzato 30 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Chievo e si contano 8 reti in 26 partite in Serie B nella stagione attuale diventando così un punto fermo della squadra. E’ un giocatore che nella Lazio può ottenere grandi risultati e può essere molto utile vista la sua versatilià: può agire sia di interno che da esterno o al ridosso delle punte. Si può considerare un giocatore pronto al palcoscenico e magari può replicare lo stesso percorso fortunato di Strakosha e Luiz Felipe, anche loro venuti da Salerno e affermati nella Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: