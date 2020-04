L’ex arbitro Bergonzi: “Tornare a un calcio senza VAR sarebbe un problema, non vedo come si possa riprendere senza”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

In questo momento così difficile in tutto il mondo, la speranza di ripartire è tanta. Anche il mondo del calcio vuole tornare alla normalità, cercando di concludere le competizioni nazionali ed internazionale interrotte dal Coronavirus. L’ex arbitro Mauro Bergonzi, è intervenuto a Calcionews24, per dire la sua sulla possibile ripartenza del campionato, ma soprattutto per parlare delle parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, che aveva annunciato una possibile ripresa della Serie A senza l’utilizzo del VAR.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Il mio parere è relativo, parlo da cittadino normalissimo. Il parere devono darlo i medici, le persone specializzate. Nessuno può sapere se sarà possibile riprendere la Serie A. Qualcosa possiamo capirlo dalle indicazioni che stanno dando. Sembra che la ripresa sia possibile: stanno studiando i protocolli medici e tutte le procedure per ritiri e raduni. Ad oggi comunque mi sembra veramente difficile che si possa tornare in campo, magari tra un mese le cose saranno diverse. Quello che è chiaro è che vogliono provare a portare in fondo questa stagione”.

RIPRESA SENZA VAR – “Nicchi è il presidente dell’AIA ed è l’unico autorizzato a parlare di arbitri. Se non ci sono le condizioni idonee alla salute in sala VAR è giusto che si prenda in considerazione non utilizzarlo. Ma penso che non ci sia problema a mettere a disposizione delle sale idonee. Alla fine credo che ci sarà perché sono in tanti a volerlo. I primi sono gli arbitri, abituati al supporto della tecnologia. Tornare a un calcio senza VAR sarebbe un problema. Anche la FIFA vuole che ci sia. L’IFAB nel nuovo regolamento caldeggia fortemente il suo utilizzo. Non vedo come si possa riprendere senza”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: