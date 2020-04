Mancini tra Europeo e Serie A: “Abbiamo le qualità per riportare l’Europeo in Italia. In campionato tutto può succedere”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

L’Europeo sarà importante per me e per noi. Siamo riusciti a creare una squadra forte che potrà migliorare e che potrà giocare per vincere. Riportare l’Europeo in Italia dopo tanti anni sarebbe magnifico e abbiamo le qualità per poterlo fare”. Così il ct della nazionale, Roberto Mancini, in una intervista esclusiva a Sport Mediaset. “Siamo una delle nazionali più giovani quindi un anno in più d’esperienza farà migliorare il bagaglio di ognuno, tecnico e atletico”, ha aggiunto, riferendosi al rinvio del torneo a causa della pandemia.

Un dramma, quello dell’emergenza sanitaria, che ha profondamente colpito il tecnico jesino, secondo il quale “siamo nel 2020, dovevamo essere più pronti. È stata una cosa terribile per molte famiglie che han perso i loro cari – ha detto il ct parlando a Giorgia Rossi -. Non la stiamo vivendo bene e spero tutto ritorni come prima. Ci vorrà un po’ più attenzione ma ci meritiamo di tornare a vivere: è stato tutto ingiusto quello che è accaduto”.

“Se dovesse ricominciare il campionato è difficile fare previsioni sullo scudetto. Può accadere di tutto perché uno stravolgimento così non c’è mai stato. La Juve è in testa e resta la più forte ma tutto può succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta”, ha detto ancora Mancini. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: