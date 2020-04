Tutto Sport | Gravina: “Chi dice stop al calcio non vuole bene agli italiani”

In questa situazione nuova in cui si trova l’Italia e non solo, ci sono idee contrastanti sulle decisioni da prendere, come quella del “ripartire”. A tal proposito, Gabriele Gravini vuole sottolineare l’importanza di doverlo fare, il prima possibile. Devono riprendere le aziende e la vita per non essere tutti travolti da uno tsunami. In questo momento è fondamentale per l’economia, sostiene a gran voce come riporta Tutto Sport, per il bene del calcio ma anche per gli italiani.

Il presidente della Federcalcio, a concordo con la speranza del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, pensa a riprendere gli allenamenti il 4 maggio con tutte le dovute cautele: è stato elaborato un protocollo sanitario da sottoposse a supervisione a Roberto Speranza, ministro della Salute. Sostiene inoltre, a riguardo delle precedenti critiche sviuppate da Federica Pellegrini, che da presidente federale si preoccupa per gli interessi del calcio.

Altro arogmento in discussione è per ciò che concerne il calcio in Europa: la Uefa pensa alla Champions League. La data della finale è prevista per il 29 agosto, dimostrazione del fatto che Nyon non vuole rinunciare alla formula tradizionale con andata e ritorno, per eccetto di una assoluta compressione dei tempi. Si pensa anche ai compensi televisivi, uniche destinatarie del calcio con gli stadi a porte chiuse. Martedì 21 aprile avrà scena la seconda riunionetra la Uefa e i 55 segretari generali delle Federazioni europee; lo stesso giorno avrà luogo anche un’assemblea della Lega di Serie A e il successivo giovedì toccherà al comitato esecutivo di Nyon. Si prospettano delle conferme dalla prossima settimana.

