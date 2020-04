Ungheria, il ct Rossi su Szoboszlai: “Lazio, Inter e Milan su di lui: credo ci sia già una trattativa”

Il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi, in esclusiva si microfoni di Passioneinter.com, ha parlato di uno dei suoi titolari: Dominik Szoboszlai, al centro delle voci di mercato. Il ct afferma: ““Ho parlato con lui ed anche con il suo agente, con cui ho un ottimo rapporto. E l’agente mi diceva, fino a poco tempo fa, prima che scoppiasse il caos per il coronavirus, che dall’Italia avevano diverse offerte e che con ogni probabilità sarebbe venuto in Italia. Il cerchio si restringe alle due milanesi ed alla Lazio. Il suo agente era molto fiducioso, l’idea era quella che venisse nella pausa invernale, poi per una serie di motivi hanno posticipato a giugno. Non so se ora siano cambiate le cose”.

Vista la fiducia con cui ti ha parlato della possibilità di venire in Italia, è possibile che con qualche club i discorsi siano avanzati e si stia trattando per davvero, al di là delle voci?

“Sì, sì assolutamente. Chiaramente a me non hanno detto i dettagli, ma penso di sì. Credo che siano già alla trattativa con una delle tre squadre che ti ho citato, anche se non so dirti con quale delle tre”.

E’ pronto secondo te per giocare in un grande club?

“Questo è lo step che deve fare. Penso che potrebbe giocare tranquillamente in una squadra come la Lazio, o l’Inter o il Milan. Poi starà a lui capire come integrarsi nei meccanismi tattici e soprattutto capire che in Italia è fondamentale essere completi. Bisogna fare bene in tutte le fasi. E’ un ragazzo intelligente, al massimo potrà far fatica all’inizio, ma se gli daranno la possibilità di fare un periodo di rodaggio, in 3-4 mesi può essere pronto per giocare titolare”.

