Acerbi si racconta: “Con Ciro è nata una bella amicizia. Dopo la malattia la mia carriera è giunta a una svolta”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è intervenuto poco fa nella diretta instagram della pagina chefaticalavitadabomber per rispondere a delle domande poste dai tifosi:

-Come procede la quarantena? “Bene anche se adesso comincio ad essere un po’ stufo, si spera di vedere finalmente la luce per quanto riguarda il calcio. Di notizie certe ancora non ce ne sono anche se ci sono state date delle indicazioni: se il governo dopo il 4 maggio darà l’ok sicuramente andremo in ritiro a Formello e ci alleneremo seguendo le norme di sicurezza.”

-Com’è nata questa forte amicizia con Ciro Immobile? “E’ nata per caso, è stato tutto spontaneo, per due match di fila l’ho incitato a segnare e poco dopo lui ha fatto gol e da allora è un’abitudine: se il risultato è sullo 0-0 vado a chiedergli di sbloccare la partita!”

-Che sensazione si prova a segnare un gol al derby? “In realtà non me ne sono accorto per via delle circostanze, non pensavo la palla fosse entrata fino a quando non ho visto la gente esultare, è stata in ogni caso un’emozione forte”

-Il tuo primo tatuaggio? Dietro la schiena, una corona con le iniziali della mia famiglia. Non so quanti ne ho ora, forse sessanta o settanta. Ho in programma di farne altri, su delle cose che mi colpiscono, vado molto a sensazioni.

La conversazione si è poi concentrata sulla malattia sofferta e sulla successiva svolta che ha preso la sua carriera calcistica: “Prima di avere la malattia non avevo molto la testa sul calcio: è anche per questo motivo che l’esperienza al Milan non ha funzionato, qualcosa nella mia testa mi diceva che la mia carriera era finita. Appena mi hanno diagnosticato il tumore ho preso la bici e sono andato in giro, non sapevo come dirlo alla mia famiglia, ho fatto l’operazione pochi giorni dopo. La seconda volta ho capito veramente, la prima è come se avessi fatto un’operazione come le altre, non mi era servita come “lezione”. La seconda volta invece con le chemio è stato abbastanza pesante. Poi nella mia carriera c’è stata la svolta, è stato destino. Ho ricevuto anche offerte per giocare all’estero, nel Leicester di Ranieri per esempio, ma sapevo che in quel momento dovevo rimanere a Sassuolo: l’ex presidente Squinzi mi è sempre stato vicino durante la malattia, gli ero troppo riconoscente. Poi è arrivata la Lazio.”

– Cosa hai pensato quando durante Napoli-Lazio hai ricevuto il cartellino rosso che ha interrotto l’obiettivo del record di presenze? “In quel momento il mio unico rammarico era il dover lasciare la squadra in 10: eravamo sotto di un gol e potevamo recuperare. Tempo fa ho rivisto l’arbitro Rocchi e si è scusato con me: forse la prima ammonizione poteva non darmela.”

-Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che sta iniziando a giocare a calcio? “Il consiglio che darei è non fare i sbagli che ho fatto io, se vuoi giocare a pallone concentrati solo su quello, esser famoso può portarti sulla strada sbagliata. Nessuno ti dice cosa devi fare, devi essere tu a rimanere focalizzato sui tuoi obiettivi: se pensi anche ad altro la carriera sarà sicuramente in salita: serve molto sacrificio per ottenere il massimo.”

E sui suoi progetti per il futuro conclude: “A fine carriera mi vedo come allenatore. Mi piacerebbe insegnare e stare in gruppo.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: