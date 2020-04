Coronavirus, Marchegiani: “Attuare il protocollo della FIGC è possibile. 5 cambi? Inzaghi potrebbe schierare la squadra più offensiva”

L’ex portiere biancoceleste e attuale opinionista, Luca Marchegiani, ha parlato al Club su SkySport della ripresa del campionato di Serie A e della possibilità di usufruire di 5 cambi. In particolare, ha detto la sua sulla posibilità per Simone Inzaghi di sfruttare questa possibile nuova regola. “Questa che stiamo vivendo è una situazione nuova e nessuno può prevedere come si reagirà. Nei ritiri delle squadre non ci saranno solo i calciatori, ma anche tutte le persone che ruotano attorno al club. L’attuabilità del protocollo presentato al governo dalla Figc è possibile, ma abbastanza complicata. Sull’aspetto psicologico non mi sento di fare previsioni. Per quella che è stata la mia esperienza il ritiro era più difficile in situazioni di pressione, quando c’è un obiettivo positivo si sta insieme con più entusiasmo e passione”.

5 CAMBI – “Innanzitutto i 5 cambi si possono usare anche come strategia, per esempio un tecnico può dire ai suoi attaccanti di insistere nel primo tempo perché poi avrà la possibilità di sostituirli. Nella Lazio i cambi sono quelli, e avendo più sostituzioni Inzaghi può far giocare dall’inizio la squadra più offensiva. A me piace la coesistenza di Correa, Milinkovic, Luis Alberto e ovviamente con più cambi è più facilmente gestibile”.

