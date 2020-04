Acerbi: “La stagione va conclusa il prima possibile con tutte le precauzioni. Lazio da scudetto? Sì, lo abbiamo dimostrato”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

In attesa di capire come e quando si potrà riprendere il campionato di Serie A, i giocatori continuano a lavorare da casa, in contatto con il proprio allenatore. Uno di questi, sul fronte Lazio, è Francesco Acerbi che, intervenuto a Radio Anch’io Sport, sulle frequenze di Radio 1, ha raccontato il momento che Acerbi calciatore sta vivendo: “Siamo abituati a stare sempre in movimento ed è dura stare fermi. Tornare alla normalità è la cosa più importante in questo momento. Noi ci alleniamo a casa e il tempo passa”.

Si sta lavorando per tornare in campo e concludere il prima possibile la stagione in sicurezza. Si è parlato di giocare nell’anno solare, o come il Coronavirus potrà cambiare il calcio, per esempio nei contatti fisici tra giocatori. Il difensore biancoceleste ha espresso il suo pensiero: “Sono tutte supposizioni che ognuno fa. Secondo me è un po’ difficile, visto che c’è anche l’Europeo. Penso che sia complicato e spero che finisca questa stagione il prima possibile. Magari giocheremo a Natale, incastreremo varie partite anche al posto della Nazionale, ma entro il 30 settembre io ripartirei con la prossima stagione. Ritiro? Non credo che stare 3 mesi in ritiro sia la soluzione e la scelta più opportuna. Non credo che le cose possano essere diverse dal solito, penso che in campo saranno come sempre, altrimenti è inutile e non si può giocare. Faremo tutti i test prima delle partite ma una volta in campo si spingerà come sempre e i contatti ci saranno. Se non potrà esserci contatto non è calcio, vanno bene tutte le precauzioni e il no agli spettatori. Ma non posso far fare gol un avversario perché non posso toccarlo, sarebbe un altro sport”.

Per concludere ha fatto il punto sulla sua carriera attuale: “Sono contento di come sono diventato, meglio arrivare dopo che non arrivarci. Ho tanti difetti ma sono felice. Voglio sempre migliorare, prima non avevo la testa ed ero superficiale. Non sapevo a cosa andavo incontro”, arrivando poi alla Lazio e quella lotta al vertice da riprendere una volta che la Serie A potrà tornare in campo. Alla domanda chiara se i biancocelesti sono da scudetto, Acerbi risponde così: “Da quello che ha dimostrato sicuramente sì. Abbiamo vinto con Inter e Juve e anche nei momenti di difficoltà siamo stati bravi e attenti, senza mai disunirci. Abbiamo lavorato tutti insieme e abbiamo qualità. La mentalità è questa e lo sarà per il resto del campionato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: