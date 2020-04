GdS | Così Correa si fa in quattro per la Lazio

Joaquin Correa può diventare il jolly vincente di Inzaghi. Come goleador ma anche in chiave tattica L’argentino è pronto a farsi in quattro per la Lazio in corsa per lo scudetto. Un vero giocatore multitasking il 25enne ex Siviglia che si prospetta come una risorsa strategica. Specialmente in una ripartenza del campionato che imporrà ritmi serrati per chiudere il calendario della stagione. Rapace da prima linea ma anche freccia dalle retrovie. Spalla di Immobile oppure terminale della manovra d’attacco. Così come opzione in più per il centrocampo da interno o sulla sinistra.

NUOVO BOMBER

Inzaghi punta su Correa principalmente come goleador. Contro il Bologna, nell’ultima gara disputata dalla Lazio prima dello stop del campionato (29 febbraio), l’argentino è tornato a segnare dopo tre mesi. Un digiuno scandito principalmente da guai muscolari che si sono accentuati a gennaio. In quel periodo è stata penalizzata la sua crescita da goleador. Già un anno fa il tecnico biancoceleste aveva indirizzato verso la rete il suo raggio d’azione. Il suo estro più orientato verso la finalizzazione. Tanto lavoro mirato in allenamento a Formello.

ESTRO DALLE RETROVIE

In biancoceleste, Correa ha trovato il proprio ruolo al fianco di Immobile. Una coppia che sa rendersi complementare nelle trame offensive. Non solo però spalla del capocannoniere del campionato, l’ex Siviglia ha i mezzi per proporsi lui stesso da terminale della manovra della squadra in caso di assenza del compagno di reparto. Infatti anche l’intesa con Caicedo funziona, mettendo proprio Correa a chiudere il gioco a rete. In questa stagione, il Tucu è stato utilizzato pure da interno. Il 5 gennaio a Brescia, causa la squalifica di Luis Alberto, è stato scelto da Inzaghi per surrogare proprio lo spagnolo a centrocampo. Una soluzione che potrebbe esser rispolverata anche a gara in corso per esigenze sopraggiunte. Così come, sin dalla scorsa stagione, Inzaghi lo ha considerato un’opzione aggiuntiva per la corsia sinistra del centrocampo in una strategia dichiaratamente offensiva. Sul tavolo dello scudetto, Correa è il jolly di prestigio per un poker di ruoli.

