Bobby Adekanye: "Nella Lazio mi sono sentito a casa. Lo scudetto? Io credo che la squadra abbia tutte le qualità"

Primo anno in casa Lazio e in Serie A per Bobby Adekanye, attaccante che in questa stagione ha lavorato sodo per ottenere risultati ed è stato ripagato proprio a febbraio, appena prima dell’emergenza, segnando il suo primo gol in questa categoria. Il CorrieredelloSport.it riporta le sue parole a riguardo della quarantena e come la sta vivendo lontano dalla loro famiglia, lui e suo fratello Lekan che gli fa da preparatore. Il giovane continua ad allenarsi, sei giorni su sette seguendo le direttive del suo mister Simone Inzaghi.

L’attaccante biancoceleste si è integrato molto bene nella società e nella città, ritiene che Roma è fantastica. In più, la sua accoglienza è stata molto calorosa sia da parte dei tifosi, sia dalla squadra: “Sono molto felice di essere approdato a Roma e alla società biancoceleste. I miei compagni mi hanno accolto subito bene tanto che mi sono sentito come a casa mia. Ho legato con Patric perché ci conoscevano già ai tempi del Barcellona. Con lui dividevo la stessa casa e poi parliamo la stessa lingua. Mi aiuta molto nel calcio e nella vita. Il rapporto con Inzaghi è ottimo, il tecnico è come un padre per me. In allenamento mi sprona molto e lo ringrazio sempre per le opportunità che mi sta dando. Lo scudetto? Io credo che la squadra abbia tutte le qualità per competere a questo grande obiettivo. Ma come dice Inzaghi dobbiamo pensare partita dopo partita. ono single, devo concentrarmi su me stesso, devo pensare prima alla mia carriera di calciatore. L’amore verrà, al momento solo calcio e famiglia”.

