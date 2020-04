Leiva e il fisioterapista a Formello: ecco perché non ha violato la “quarantena”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

AGGIORNAMENTO: Secondo il Documento congiunto AIFI e Commissioni di Albo dei Fisioterapisti, con “l’aggiornamento della Nota sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici nell’emergenza Covid-10, aggiornato al DPCM 10 aprile 2020“, sono consentite le visite adottate in modalità in presenza per la valutazione dei pazienti che abbiano subito interventi chirurgici (come Lucas Leiva), attraverso il rispetto delle indicazioni sanitarie, quali ad esempio l’azzeramento della compresenza di pazienti attraverso l’organizzazione degli spazi e degli appuntamenti, oppure, tra le altre cose, la rilevazione della temperatura corporea per ogni persona che frequenta lo studio. Tutti casi che hanno permesso al giocatore della Lazio, legittimamente, di andare a Formello per sottoporsi alle visite con il fisioterapista.

****

Mentre si continua a discutere se riprendere le attività sportive calcistiche, anche a porte chiuse, la FIGC ed il Governo parlano del protocollo sanitario presentato lunedì scorso per permettere la ripresa degli allenamenti per il giorno 4 maggio dopo aver sotto posto l’intero staff ad uno screening molto dettagliato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il rispetto del protocollo, ancora non in vigore, ha trovato il primo trasgressore. E’ il caso della Lazio con Lucas Leiva avvistato più volte al centro sportivo di Formello con un preparatore per svolgere lavoro in piscina e palestra contravvenendo anche alle disposizioni del lockdown governativo. Nel frattempo il presidente Lotito ha bloccato per tutti i dipendenti lo stipendio di marzo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: