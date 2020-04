L’ex biancoceleste Keita Baldé si è raccontato in una lunga intervista a Calciomercato.com in cui ha ricordato il periodo della sua carriera alla Lazio: “Appena arrivato ero al settimo cielo perché il mio nome usciva sui giornali e in tv. All’inizio è stata dura, mi allenavo già con la prima squadra ma non potevo scendere in campo. Organizzavano amichevoli per me e Tounkara che non potevamo essere tesserati. C’è stato qualche problema con il passaporto, ho anche avuto paura che saltasse tutto. L’esordio in Serie A contro il Chievo è stata una grande emozione, quando ho visto che eravamo sul 3-0 ho pensato che se non fossi entrato quel giorno non avrei più debuttato. Lotito mi ha preso a 16 anni, per me è come un padre. Una persone particolare, non semplice. Con la Lazio sta facendo un gran lavoro, ci rispettiamo e ci apprezziamo. Abbiamo discusso come padre e figlio, ma tra noi non ci sono problemi. L’Italia è il mio primo Paese, è quello che mi ha dato l’opportunità di diventare quello che sono oggi. In futuro mi piacerebbe tornare”.