Si intravedono spiragli d’apertura. Le ipotesi di ripartire il 4 maggio sono sempre di più, ma bisognerà aspettare la prossima conferenza stampa del Premier Conte per avere certezza su quel che sarà per il mondo del calcio e non solo. I club martedì si sono espressi all’unanimità per la ripresa in Assemblea di Lega e Lotito, che dagli inizi si era battuto per la ripresa ed era stato lasciato solo, adesso vede tutti gli altri presidenti uniti nel ricominciare.

Il Presidente confida nella ripresa il 4 maggio, la Lazio è pronta da tempo ormai. Bisognerà comunque attenersi al protocollo stabilito dalla commissione medico-scientifica della Federcalcio, ora si attendono solo date ufficiali. Nel frattempo la Clinica Paideia è stata preallertata. Serviranno 4-5 giorni per eseguire visite, test e tamponi fondamentali per la ripresa. Se quindi gli allenamenti dovessero riprendere il 4 maggio, forse si potrebbe iniziare con le visiste già dal 29 o 30 aprile.

La società sta lavorando per rispettare al massimo quello che sarà il protocollo di ripresa. Non tutti potranno dormire, a causa di esaurimento posti, nel centro sportivo di Formello. La foresteria ospiterà giocatori e tecnici, come accade di solito prima delle partite all’Olimpico. Del ‘gruppo-squadra’ faranno parte anche fisioterapist, medici, magazzinieri. Serviranno due cuochi al servizio dello chef Giocondo e un numero ristretto di camerieri. La Lazio sta verificando la disponibilità di un albergo vicino Formello, così da ospitare e tenere tutti sotto controllo. Il piano è pronto, appena arriverà l’ok scatteranno le convocazioni. Devono rientrare Lulic (infortunato) e Proto dall’estero, mentre Leiva è stato al centro sportivo per effettuare la riabilitazione dopo l’intervento al gionocchio. La Lazio è stata la prima a fermarsi da quando scoppiò il caso Covid-19. Da quel giorno ne sono passati 53, e la squadra di Inzaghi è rimasta a Roma aspettando la ripresa. Tutti con un unico obiettivo in testa: tornare a correre verso lo scudetto.

