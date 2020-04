Totti a Damiano Er Faina: “La Lazio ha 3-4 giocatori da grandissima squadra. Il derby più brutto? Il 26 maggio”

Un laziale, un romanista e una diretta Instagram. Questa la scena andata in onda tra Damiano Er Faina e Francesco Totti tra momenti divertenti, ricordi del passato e commenti sull’attualità calcistica: “C’è stato un momento in cui ero alla Lodigiani, avevo 8 anni, ne dovevo fare 9. A fine anno chiamarono i miei genitori per dirgli che c’era l’opzione di andare alla Roma o la Lazio. I miei genitori sapevamo la mia idea e quindi scelsero i giallorossi. Nel 2001 era difficile non vincere lo Scudetto, eravamo forti ma va detto che dopo di noi c’era la Lazio che era più forte della Juventus. Il mio derby più bello? Tutti quelli in cui ho fatto gol perchè poi non abbiamo mai perso. Il più bello di tutti dico quello del 5-1 per la serata e la mia rete a Peruzzi, un portiere tra i forti, era devastante. Aveva una forza fisica, una tecnica, aveva tutte le componenti per essere un portiere top. Per me è un fratello maggiore, non ti tradirebbe mai, è una grande persona. Il derby più brutto? È scontato, il 26 maggio, ma non perchè abbiamo perso la finale di Coppa Italia, ma per come abbiamo giocato la partita, uno dei derby più brutti. Quel giorno c’era paura di giocare con la tensione in campo e fuori pensando a quello che poteva succedere dopo. Il giocatore più forte della Lazio contro cui ho giocato è stato Nesta, uno dei difensori più forti del mondo secondo me. Nesta è il simbolo della Lazio. Poi i biancocelesti hanno avuto molti campioni negli anni di Cragnotti: Salas, Vieri, Marchegiani. Una proposta della Lazio per mio figlio? Io ci penserei, mio figlio non mi farebbe neanche mettere seduto per ragionare sapendo che la pensa come la pensavo io da bambino. A Formello non mi farebbero entrare? È normale, anche io i laziali “non li potevo vedere”, poi si cresce e si capiscono altre cose. Poi le cose sono cambiate. Prima sia da noi che dall’altra parte c’erano molti romani, ora nei derby ci sono molti stranieri. La Lazio di quest’anno sta disputando un campionato che nessuno si sarebbe aspettato. Ha 3-4 giocatori che potrebbero giocare in grandissime squadre, un contorno che li aiuta e un allenatore come Inzaghi brava. Se dovesse riprendere il campionato non so come potrebbe finire, perchè ora riprende un nuovo campionato”.

