Marchegiani tra presente e futuro: "Strakosha è forte, ma deve far sentire di più il suo peso in squadra. Pulici il portiere più forte della storia laziale"

Uno degli eroi dello Scudetto del 2000 ha parlato e ha detto nuovamente Lazio. Luca Marchegiani, ex numero uno biancoceleste, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, è tornato a trattare di Serie A pronunciandosi anche sulla lotta per il titolo. Una battaglia che si preannuncia serrata con i biancocelesti che Marchegiani sono in possesso di un vantaggio perchè rimasti più concentrati nel corso della quarantena sull’obiettivo Scudetto rispetto ai colleghi della Juventus. La maggior concentrazione non è tutto però perchè continua l’ex estremo difensore i ragazzi di Inzaghi, sotto il profilo strettamente calcistico, sono stati la formazione più penalizzata dallo stop considerando il grande momento ed ora servirà capire se Immobile e compagni saranno in grado di ripartire da dove hanno interrotto a livello di gioco e mentalità. Prestazioni di qualità che hanno esaltato i romani in maniera inizialmente inaspettata per Marchegiani, il quale però riconosce anche come le qualità espresse da alcuni, Immobile e Luis Alberto su tutti, non rappresentino un’eccezione ritrovando delle somiglianze tra il gruppo di Inzaghi e quello di Sarri che ha sfiorato lo Scudetto nel 2018. Ecco Inzaghi, un vecchio compagno di Marchegiani che lo definisce come un uomo da sempre con una grande motivazione e conoscenza del calcio, un allenatore con il controllo totale della squadra e capace di portare i suoi calciatori sempre ad un livello superiore. Tanto presente, ma anche un accenno al passato e a quel 14 maggio 2000 quando la banda di Eriksson, allenatore bravissimo nel cambiare le partite e togliere pressione al gruppo, trionfò con l’immagine fissa in mente del terreno dell’Olimpico colmo di tifosi in festa, mentre nello spogliatoio l’attesa per il match della Juventus era caotica. Da uno Scudetto ad un altro Marchegiani trova anche il tempo per fare un’ accenno alla Lazio del 1974, un gruppo intoccabile guidato da un grande Maestrelli e tra i pali Pulici, il miglior numero della storia della Lazio. Tornando al presente poi, inevitabile una domanda su Strakosha che viene classificato come un portiere in crescita, con grandi qualità e capace di compiere parate decisive, ma ancora bisognoso di migliorare nella comunicazione e nelle uscite alte per entrare ancor di più nella hall of fame dei portiere laziali tra cui figura Peruzzi che nel 2001 arrivò a Roma scavalcando Marchegiani relegandolo in panchina fino al 2003, anno in cui lasciò la Capitale per andare al Chievo Verona. Tanti ricordi e momenti emozionanti con Marchegiani che in conclusione ricorda la possibilità di tornare in biancoceleste in veste da dirigente offertagli da Lotito, ma rifiutata per vari motivi.

