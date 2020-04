Lecce, Lapadula: “La partita con la Lazio grida vendetta, senza il gol annullato non so se avremmo perso 4-2”

In questo momento di stop forzato del mondo del calcio, i giocatori, oltre ad allenarsi individualmente, in attesa di capire se e quando riprenderà il campionato, continuano ad intrattenere i propri tifosi attraverso i social: tra post, stories e dirette, tengono compagnia ai loro sostenitori. Ieri pomeriggio è stato il turno di Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, che ha passato del tempo in diretta sul proprio profilo ufficiale Instagram. Tra i vari argomenti trattati, è tornato anche sulla stagione attuale della sua squadra, in particolare sul match contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma: in quella partita i biancocelesti si imposero per 4-2, ma sul risultato di 2-1 per la squadra di Inzaghi, i giallorossi hanno fallito un calcio di rigore con Babacar (parato da Strakosha) ma, il gol di Lapadula sulla ribattuta, fù annullato dall’arbitro, alimentando qualche polemica. Proprio su questo episodio, l’attaccante del Lecce ha parlato così: “Ho iniziato alla grande e in un periodo ho segnato in ogni gara. Poi mi hanno annullato un gol all’Olimpico con la Lazio e l’incantesimo si è spezzato. Poi ci si è messo qualche acciacco. Le due partite che gridano vendetta della nostra stagione sono quella con la Sampdoria e quella con la Lazio. Con i biancocelesti ci eravamo portati sul 2-2 con una grande prova. Senza la rete non convalidata non so se avremmo perso per 4-2, come invece è accaduto”.

