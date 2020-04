Parolo: “C’è voglia di tornare in campo, l’assenza del pubblico si farà sentire. Provo a dare sempre il massimo, amo questa maglia”

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Marco Parolo, centrocampista biancoceleste dal 2014. Queste le sue parole tra il momento che si sta vivendo ed il possibile ritorno in campo: “Oggi giornata dedicata al giardino, mi rilassa ed è una sorta di allenamento. In questi giorni passo molto tempo con la mia famiglia e con mio figlio, per recuperare il tempo perso con lui a causa di ritiri e viaggi. Ormai sono quasi due mesi che siamo in casa, non vediamo l’ora di ripartire.

Penso che all’inizio la gente partirà a razzo, ma poi il fatto di fare le cose con più calma farà riflettere e sarà utile a tutti per trarne vantaggio. Ci si deve prendere cura di se stessi nelle piccole cose, ogni cosa negativa, se analizzata bene, porta aspetti positivi. Da questo bisogna ripartire e convivere con la situazione, ed adattarci al nuovo mondo che verrà. L’Italia è un paese che riesce a trovare sempre una soluzione a tutto.

Fortunatamente la zona di Varese, dov’è la mia famiglia, è stata colpita meno rispetto ad altre parti della Lombardia come Bergamo. Si sta cominciando a ripartire lì, con molta attenzione. Sono segnali positivi.

L’adrenalina e la competizione sono le cose che in questo periodo mi mancano, da una semplice sfida nella partitella in allenamento alla partita. Per noi è pane quotidiano.

Ho seguito Immobile alla guida nel GP virtuale in Cina, lui è molto avanti rispetto a me nel gaming. Ma ci confrontiamo spesso sulla Formula 1, alla playstation lui è più forte rispetto a me, ma a livello di conoscenze magari sono più avanti io.

A casa ho solo un pallone della Serie A, ed è quello che risale al poker segnato al Pescara nella stagione 2016/17.

C’è voglia di ripartire, tanti compagni si stanno allenando intensamente. Il pubblico rappresenterà per noi una grave mancanza, si era creata una sinergia straordinaria sia in casa che in trasferta. Si aveva la sensazione di partire già 1-0 per noi, era un qualcosa in più. Poi il popolo laziale lo sa fare meglio di tutti. Questo problema dovrà essere compensato con la voglia di raggiungere l’obiettivo.

Già da questa estate, dopo due settimane di ritiro ad Auronzo avevo la sensazione che avremmo fatto una grande stagione. Si capiva nella qualità e nell’intesità degli allenamenti, ed è stato così fino all’ultimo prima di questo stop.

Quando lotti per qualcosa di concreto come una coppa o un campionato hai qualcosa in più rispetto a quando si lotta per raggiungere un obiettivo prestigioso come la qualificazione in Champions League.

Quest’anno siamo cresciuti molto in due step: la costruzione da dietro e la fase di non possesso, merito del mister e del suo staff. C’è molta collaborazione da parte di tutti, è questo il bello di avere un gruppo e migliorare ogni anno. Anche grazie al lavoro degli attaccanti si spiega perchè abbiamo la miglior difesa del campionato. Negli anni scorsi segnavamo tanto, dovevamo migliorare nella fase difensiva e lo scatto c’è stato. Il mister e lo staff hanno avuto la capacità di predere tutte le cose buone fatte in questi anni e metterle insieme, i risultati parlano chiaro ed il lavoro è stato svolto in maniera egregia da parte di tutti.

La mia stagione è stata diversa dalle altre, non sono più un titolare come gli altri anni, ho dovuto riformattare la testa e il modo di preparare la partita, ad una certa età puoi essere utile anche in altre cose nel gruppo. All’inizio ho fatto fatica ad entrare in forma fisica, non giocando, però la continuità mi ha permesso di trovare la mia dimensione e sentirmi utile per la squadra. Ho voglia di continuare a lavorare ogni giorno, provo a dare sempre il massimo per mettere in difficoltà il mister. Sono soddisfatto, amo questa maglia e la piazza.

Cataldi è il futuro di questa squadra, ci sta dando tanto. Rispetto a Leiva è diverso per alcune caratteristiche, ma è cresciuto tanto di mente in questi due anni. Sono convinto che può esssere un perno fondamentale per la Lazio del futuro”.



