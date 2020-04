Immobile in diretta con Er Faina: “Mi sento laziale e la Lazio è destinata a rimanere in alto. Inzaghi è ai livelli europei | VIDEO

L’emergenza sanitaria obbliga tutti a rimanere a casa e rende incerta la ripresa del campionato con i calciatori che si concedono a varie dirette Instagram per intrattenere i tifosi. Uno dei più attivi sui social è senza dubbio Ciro Immobile che in una diretta Instagram con Damiano Er Faina ha ripercorso la sua carriera parlando del suo momento attuale e di quello della Lazio: “Io iniziai a Sorrento fin dai giovanissimi e poi ebbi l’opportunità di giocare negli allievi nazionali. La Juventus mi vide nel match Torino-Sorrento. Me lo disse mio padre e mi sembrava uno scherzo. All’inizio l’ambientamento era molto difficile, la situazione scorreva veloce e bisogna adattarsi subito. Al primo anno ho faticato, poi sono riuscito a fare bene. Dopo sono andato al Siena e al Grosseto. A Siena ho sofferto il salto di categoria, ma mi è servito quando sono andato a Grosseto e poi dopo a Pescara. Ci sono i momento difficili nella carriera, il calciatore si vede a livello mentale. Quando arrivano i momenti complicati non bisogna pensare di non essere all’altezza altrimenti non sarei arrivato dove sono arrivato. Come dicevo dopo Grosseto sono andato a Pescara dove abbiamo fatto una grande stagione. C’era un gruppo fantastico ed un giusto mix di giovani e calciatori d’esperienza. Quando siamo partiti ci davano tutti spacciati e questo ci ha dato la spinta in più. Zeman è stato bravo a tenerci sempre uniti e compatti e darci tutto quello che avevamo bisogno a livello tattico e fisico. Quando ho vinto il campionato comunque conoscevo il calcio e sapevo di non essere arrivato e che c’è sempre qualcosa da dimostrare. Sentivo di aver raggiunto il massimo in Serie B, ma mancava ancora qualcosa per il massimo in Serie A. Quell’anno feci anche la finale agli Europei Under 21, ma ci mancava esperienza e perdemmo contro una Spagna che aveva già grandi giocatori. Dopo Pescara sono andato a Genoa dove sono partito bene, poi i cambi di allenatori e l’andamento della squadra mi hanno messo in difficoltà. Alla fine ci siamo salvati e anche da quell’esperienza ho portato via cose negative che però mi hanno aiutato. L’anno successivo è arrivato l’anno al Torino, una stagione bellissima. Vincere la classifica a 22 anni è stata una cosa che mi ha dato anche una motivazione in più per il futuro. Con Cerci poi abbiamo fatto il record di gol in coppia dei granata. Da lì ho capito che potevo ancora migliorare. Con Cerci ci completavamo, abbiamo fatto una stagione fantastica. Dopo Torino vado al’estero, avevo due proposte: Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ma andai in Germania perchè avevo dato la parola ai tedeschi che lo scorso anno avevano fatto la finale di Champions League. Quella stagione in realtà non è andata male, è andata non come volevo. Mi sono ritrovato in una situazione con la squadra ultima a Natale. Feci dieci gol e il mister come è normale si affidò ai senatori per rialzare la china. A Siviglia invece è andata male perchè mi sono trovato male con l’allenatore. Andai lì perchè potevo giocare la Champions, mi volevo rilanciare. Klopp invece? Fortissimo, un motivatore, è completo. Comunque anche qui alla Lazio abbiamo il mister che è fortissimo ed anche lui è completo. Klopp e Inzaghi per quanto riguarda la motivazione si assomigliano. Dopo Siviglia sono tornato a Torino, è andata bene anche se purtroppo ho avuto un infortunio. L’arrivo alla Lazio? La Lazio mi ha chiamato quando ero tornato a Siviglia per andare in ritiro. Ero felice perchè volevo venire a tutti i costi e avevo una bella occasione per tornare quello di prima. Ero felice, mi piaceva la squadra, il mister. Fin da subito mi è piaciuto tutto, mi sono trovato bene immediatamente, come se il gruppo mi conoscesse da molto tempo. Non ho pensato molto al fatto di dover sostituire Klose perchè già mi era successo di dover sostituire grandi giocatori nelle altre esperienze e sapevo che sostituire Miro è molto complicato. Il primo anno è stato bellissimo e siamo entrati in Europa League e i miei partner fondamentali sono stati Felipe Anderson e Milinkovic. Il giocatore fondamentale nella Lazio per me? Ogni anno c’è stato uno. Il primo anno uno, poi è uscito Luis Alberto ma comunque c’era sempre Milinkovic con loro. Oltre a questi poi ci sono Keita e Correa. L’anno scorso che io non stavo benissimo poi c’è stato Caicedo che ci ha dato una grande mano. Felipe è fantastico, penso che il mister con me, Correa, Caicedo è in difficoltà a sceglierne due. Non potremmo giocare tutti e tre insieme perchè altrimenti sperde di naturalezza il nostro gioco. Io mi trovo benissimo con tutti e due. Inzaghi all’intervallo di Lazio-Atalanta? Si è arrabbiato tanto, ma aveva ragione, non stavamo in campo. Lì ci ha dato una grande spinta. Il rigore del pareggio era pesantissimo, Gollini era alto tre metri. Sarebbe stato un peccato sbagliare quel rigore. I derby? Quelli del primo anno per me erano più tranquilli, poi ho capito bene la situazione e negli altri ho sentito più tensione. Per i tifosi è una partita speciale, i tifosi appena arrivato già me ne parlavano. Per fortuna qualche soddisfazione me la sono tolta, sono stati tutti derby lottati fino alla fine. La partita più bella? Ce ne sono tante, i vari derby, l’andata con il Salisburgo, la partita con la Juventus, la finale con l’Atalanta, quella a Torino con la Juventus. Ce ne sono troppe. Il rapporto con Lotito? Abbiamo un rapporto di stima e rispetto ottimo con lui come con Tare, Peruzzi. Abbiamo tutti un rapporto ottimo. La Lazio è destinata a rimanere lì negli anni perchè è una società organizzata bene con tifosi fantastici. Si lavora bene e tranquillamente, è come una famiglia. Ha avuto la capacità di uscire bene da momenti difficili, anche tra di noi che spesso abbiamo semplicemente risolto nello spogliatoio. Il gol più bello che ho fatto forse quello contro il Cagliari di tacco, mentre il gol più facile sbagliato credo sia uno contro la Dynamo Kiev all’ultimo che valeva il 3-2. Il mister con cui mi sono trovato meglio? Inzaghi. Quella sera con il Parma ho sbagliato, mi sentivo bene e vedere la sostituzione ho avuto una reazione sbagliata per la gente e il mister. Sapevo che Inzaghi conoscendomi mi avrebbe perdonato, ma per la gente rimane un gesto brutto. Il mister ha gestito bene, la panchina con l’Inter è stata giusta. L’abbiamo risolta bene parlando anche se non c’era da chiarire. Termini la carriera alla Lazio o sogni il Napoli? Ero molto vicino al Napoli prima di venire alla Lazio, mi sarebbe piaciuto tanto. Fin quando sono venuto a Roma non ho perso le speranze di andare al Napoli. Ma poi alla Lazio mi sono trovato molto bene e non ci ho più pensato, sarebbe stato sbagliato anche verso i tifosi. Chiudere la carriera qui non so perchè magari quando sarò più grande non sarò più in grado di giocare nella Lazio e magari scenderò un po’ di livello, non mi va di sentirmi un peso. Poi mi piacerebbe tornare perchè mi sento laziale e mi piace vivere a Roma. Voglio comunque dire che non sono andato a Napoli perchè sono cresciuto alla Juventus. Semplicemente non c’è stata occasione. Il più divertente dello spogliatoio? Bobby Adekanye. Fa troppo ridere, ora gli cantiamo il coro della Curva e lui si mette a ballare. Altri figli? Basta, perchè Jessica non ne vuole più. Mi piacerebbe che i miei figli facciano quella che voglio quindi a Mattia non metterò pressione. Mi farebbe piacere se giocasse anche lui, sarebbe una bella soddisfazione”.



