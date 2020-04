CdS | 34° giornata: Scontro per lo scudetto tra i campioni

Secondo il calendario oggi avrebbe avuto luogo Juventus-Lazio, nella 34° giornata di calendario. Un calendario fermato dalla pandemia mondiale subito dopo Juve-Inter 2-0 e Lazio-Bologna 2-0. Lasciando così l’Inter, con una partita in meno, a 9 punti da una Juventus seguita dalla Lazio con solo un punto di distanza.

Se e quando si potrà ripartire, la lotta per lo scudetto è ancora aperta anche per l’Inter, riporta il Corriere dello Sport, che può sfruttare lo scontro diretto tra Juve-Lazio per riavvicinarsi con il punteggio. In tal caso, le due squadre ai vertici hanno ancora 12 giornate davanti, con un percorso medio/alto per la Juventus che incontrerà: Bologna e Lecce in lotta per la salvezza, Genoa, il derby col Toro, il Milan, l’Atalanta ed il Sassuolo.

Anche la Lazio potrà incontrare delle difficoltà nel suo percorso che la vedono, in ordine cronologico, contro l’Atalanta, la Fiorentina. il Toro, il Milan, il Lecce, il Sassuolo ed infine l’Udinese. Stando all’attuale classifica, gli scogli più alti da superare sono il Milan e l’Atalanta, proprio come per la Juventus. Sarebbe bello se Juve-Lazio si riuscisse a giocare e si arrivi con lo stesso distacco di oggi così da regalare una sfida decisiva per lo scudetto, proprio verso la fine di un campionato che si è fatto molto attendere.



