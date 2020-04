Caso: “D’accordo con Tare, ma fosse per me non ci sarebbe una ripresa del campionato”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

E’ intervenuto anche Domenico Caso, ex calciatore e tecnico laziale, per commentare le parole spese da Tare. L’ex centrocampista infatti, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato: “Per quanto Tare parli di discriminazione a causa del nuovo decreto governativo che non stabilisce le sorti del calcio, bisogna rendersi conto che prendere una decisione in questo momento non sia affatto facile. E’ una situazione particolare che mette in ballo interessi incredibilmente importanti. L’azienda calcio ha un risvolto enorme all’interno del Paese, e sul fatto che servirebbero delle garanzie sono d’accordo con Tare. Il calcio, può ancora una volta, fare da traino per un Paese provato psicologicamente da questa situazione. Ma prendersi la responsabilità per far ripartire tutto non sarà facile.” Termina quindi: “Ripresa? Fosse per me non riprenderei. Sì, mi manca il calcio. Ma negli occhi degli italiani ci sono i morti e c’è tanta gente che ha perso il lavoro”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: