Non è ancora affatto chiaro il destino del calcio italiano, non si sa se riprenderà, tanto meno come o quando. “Incerto” Così lo descrive l’ex radiocronista Riccardo Cucchi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: “L’ottica laziale è del tutto comprensibile. Non aggiungo polemiche perché mi rendo conto che sia difficile anche per chi ha competenze, come i medici dello sport, decifrare la pandemia e il suo decorso. La vera difficoltà del calcio è al momento quella di non avere davanti una chiara prospettiva, l’incertezza genera problemi perché la ripresa presuppone tempo e organizzazione. A livello politico la decisione non è stata presa, la parola spetta al governo. A noi rimane solo un’incertezza fatale su cui si incarnano numerose riflessioni – continua Cucchi – noi siamo legati al calcio per passione, ma non dimentichiamoci che si tratta della terza industria italiana. Il calcio produce entrate per il Fisco e lavoro, non solo ai calciatori, ma a tante altre persone che lavorando per uno stipendio normale rischiano per il loro futuro. Quindi se si reputa giusto far ripartire la produzione del Paese, non va dimenticato che il calcio è anche un’industria”. Commenta poi gli interventi di Tare e Parolo “Comprendo lo scoramento di Tare e Parolo per la voglia che hanno di vedere rotolare la palla. A Formello c’è grandissima attenzione, è il posto più sicuro per allenarsi senza rischi. E’ vero che i giocatori possono anche allenarsi da casa, ma il calcio è uno sport particolare. Necessita di allenamenti specifici e soprattutto tempo per tornare in condizioni di giocare novanta minuti. La pausa trascorsa è più lunga di quella estiva. Più tardi si partirà, più tempo sarà necessario per raggiungere nuovamente le condizioni ideali da parte dei giocatori. Tare si è espresso con il cuore, facendo gli interessi generali del calcio, il suo ragionamento andava oltre la Lazio”.



