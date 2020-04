Ignazio La Russa: “Perché un nuotatore può allenarsi e i calciatori no? I divieti per categorie non mi piacciono”

Ignazio La Russa, vice-presidente del Senato, ha commentato le nuove misure previste per la Fase 2 preannunciate dal Premier Conte. Ai microfoni di Tmw dichiara: “Ieri si è parlato di sport individuali, ma subito dopo ho cambiato canale. Ho un’idea precisa su tutto e vale anche per i calciatori. Non si può decidere per categorie: il 25 aprile si va in piazza, gli altri giorni no. Che vuol dire? Le decisioni devono essere prese in ragione della sicurezza. Si deve poter fare tutto, ovviamente in sicurezza. Cosa vuol dire che un calciatore non può utilizzare i campi sportivi e i nuotatori o i pugili possono allenarsi? Si deve riprendere con tutte le precauzioni del caso. Bisogna creare le condizioni per riaprire. Non si può decidere gradualmente di aprire alla possibilità di allenarsi. I divieti per categorie non mi piacciono”.



