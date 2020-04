Nesta ricorda i suoi anni alla Lazio: “Se avessi potuto non me ne sarei mai andato via”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Durante una diretta instagram di Christian Vieri è intervenuto Alessandro Nesta che ha ripercorso la propria carriera rispondendo a delle domande poste dai tifosi alcune anche riguardanti il suo percorso con la maglia biancoceleste

Ti manca giocare a calcio?

“Si dopo aver smesso sono stato malissimo, i primi sei mesi li presi come una vacanza poi sono andato in crisi. Due anni dopo mi chiamò Materazzi per andare a giocare nella sua squadra in India e non ci ho pensato due volte, decisi di partire. Oggi sfogo questa mancanza con il mio ruolo di allenatore: è un’esperienza bellissima e sono soddisfatto del mio Frosinone, stiamo lottando per tonare in Serie A, spero che si possa ripartire e concludere il campionato”

Se la Lazio non ti avesse venduto al Milan, saresti rimasto a Roma?

“All’epoca ti direi che non sarei mai andato via, quando stavo alla Lazio non volevo giocare da nessuna altra parte. Dopo un’amichevole con il Real Madrid venne anche Hierro a suggerirmi di giocare al Real ma gli risposi di voler assolutamente restare alla Lazio! L’ultimo anno in biancoceleste però è stato il più pesante della mia carriera calcistica, lo spogliatoio era diventato un casino, io ero il capitano e a 23 anni ero costretto a partecipare al consiglio di amministrazione per vedere il bilancio. Era diventato stressante, si era rotto tutto, i ragazzi mi chiedevano gli stipendi. L’ho sofferta tanto, stavo male per la mia squadra, invidiavo gli stranieri perchè la vivevano in modo più distaccato, io ero troppo coinvolto e stavo male. Quindi quando me ne sono andato al Milan è stata anche una liberazione, lì ho potuto pensare solo e unicamente a giocare a calcio.”



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: