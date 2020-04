Parolo: “Calciatori penalizzati dal decreto. Forse qualcuno non vuole riprendere il campionato”

Marco Parolo è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare il nuovo decreto che prevede la ripresa degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio: “E’ una notizia che non mi aspettavo. C’è stata un’apertura per gli allenamenti individuali, non capisco perché noi calciatori, con un centro sportivo adatto alle esigenze non possiamo andare sul campo regolarmente per allenarci. La categoria dei calciatori è stata penalizzata dal nuovo decreto. C’è massima attenzione da parte nostra nel rispettare le normative del governo, però ci sono le condizioni per riprendere con cautela la nostra professione. Se c’è la sicurezza, i mezzi, perché non permettere almeno l’allenamento individuale nelle nostre strutture? Forse c’è qualcuno che non vuole ricominciare il campionato. Spero che l’Italia possa ripartire, ma ci deve essere un segnale. Il Premier Conte ha detto di essere un tifoso che pensa alla ripresa, quindi non capisco perché si potrà andare nei parchi ad allenarsi? Perché dovrei andarci, quando ho un centro sportivo a disposizione. Ci sarebbe anche maggior sicurezza su un campo tenuto bene sul quale non si rischiano infortuni per svolgerci, inoltre, lo stesso lavoro atletico, anche se a livello di singoli, che abbiamo svolto prima della quarantena. A Formello possiamo dislocarci su più campi, e su 12 ore di luce possiamo essere suddivisi su più orari. Dobbiamo essere equiparati agli altri sportivi professionisti: ben venga che anche gli altri professionisti possano allenarsi nelle loro strutture, sono il primo a sostenerli da tifoso. Noi abbiamo rispetto per tutti, ma anche per noi ci dev’essere la possibilità di allenarci nelle nostre strutture. Se vogliamo alimentare la speranza di tornare a giocare, dobbiamo riprendere ad allenarci. Tornare al calcio vorrebbe dire dare speranza a tutti”.



