Acerbi: “Centro sportivo più sicuro rispetto ad un parco, vogliamo lavorare lì in sicurezza”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della sua quarantena e del futuro del calcio: “Ripartenza? Sono un calciatore, quindi gioco a calcio e cerco di farlo bene. Non voglio far polemica, ma penso di parlare a nome di tutti noi quando non mi quadra un fatto: abbiamo molta più distanza di sicurezza a Formello che nei parchi pubblici. Noi abbiamo 4 campi e più di uno spogliatoio, quindi avremmo molta più sicurezza. Potremmo anche non vederci se ci alleniamo a turni, è una cosa che non andrebbe contro il Decreto del Governo. Siamo rimasti un po’ sbalorditi. Il nostro lavoro è stare sempre in movimento, allenarsi in un certo modo, alla competizione e adrenalina: stando in casa il nostro mestiere ci fa sentire in gabbia, così come per tutti gli altri.

Se c’è la possibilità di lavorare in sicurezza, nel massimo rispetto delle misure sanitarie, non vedo perché non si potrebbe fare nei centri sportivi. Se il Governo desse una risposta a questo quesito, anche negativa, la seguirei, perché è lui che decide. Ma al momento non è arrivata. Non vogliamo fare partitelle, o stare attaccati, ma correre – invece che in un Parco – dentro al centro sportivo in sicurezza. In 9 ore di luce, possiamo allenarci anche uno alla volta nei diversi campi disponibili.

L’industria calcio? Oltre ad essere lo sport più amato, è normale che ci sia più attenzione nel volerlo farlo ripartire visto che è importante anche per l’economia nazionale. Noi vogliamo riprendere nel modo giusto, poi mi metto anche nei panni di chi non ha lavoro oppure ha perso dei cari in questo periodo. Adesso diventa dura, perché possiamo solo allenarci in solitaria, poi dal 18 maggio in gruppo ed è difficile preparare il finale di stagione in questo modo. E’ stressante stare in casa per due mesi, finire il campionato ad agosto e poi riprendere dopo tre settimane diventa difficile. Lo faremo, ma non sarà facile finire il 2 agosto e poi il 12 riprendere la preparazione per la stagione successiva”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: