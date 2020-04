Il Tempo | Luis Alberto prolunga fino al 2025

Tutto fatto per il rinnovo del Mago: manca solo l’ufficialità.

Giù le mani dal Mago. Tutto fatto per il rinnovo di Luis Alberto: lo spagnolo prolungherà il suo accordo con la Lazio fino al 2025. Altri tre anni insieme, manca solo l’ufficialità. Ad anticiparlo era stato il suo agente: “Siamo costantemente in contatto con la società e per loro Luis è un giocatore fondamentale per mantenere il club sui livelli attuali. E’ diventato un calciatore top, difficile da sostituire“. Nonostante la volontà di rimanere in biancoceleste, l’ex Liverpool ha attratto su di sè gli occhi di diverse società in giro per l’Europa. A cominciare dai rivali cittadini dei Reds: Carlo Ancelotti infatti non avrebbe nascosto la volontà di avanzare un’offerta per cercare di portare il centrocampista della Lazio all’Everton. La notizia è rimbalzata dall’Inghilterra, anche se un ritorno in Premier League al momento sembrerebbe da escludere. Non è il campionato ideale per le sue caratteristiche: se dovesse lasciare la Serie A sarebbe solo per tornare in Spagna. Attenzione però all’interesse della Juventus. Per il gioco di Sarri un palleggiatore come Luis Alberto sarebbe oro da inserire in mediana. Ma per strapparlo alle grinfie di Lotito servità una proposta indecente. IlTempo



