Immobile: “Aspettiamo notizie, spero di ricominciare per poter far divertire le persone”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

L’attaccante della Lazio, nonché capocannoniere del campionato, Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono d’accordo con quello che hanno detto i miei compagni e la società in questi giorni, soprattutto della questione dei Parchi e dei centri di allenamento. Stiamo aspettando notizie, sperando siano quelle di poter ricominciare e far distrarre le persone. Ho sentito i commenti di altri, alcuni erano per il sì e per il no, noi vogliamo riprendere a fare quello che ci piace nella massima sicurezza e con l’autorizzazione dello Stato. La gente penso voglia rivedere qualcosa che li faccia divertire, almeno in tv, in questo periodo. Non si sta facendo polemica, vogliamo solo spiegazioni. I calciatori che sento sono d’accordo e sono tutti di squadre diverse. Ognuno era d’accordo con l’apertura. Sarebbe un motivo di sfogo, di divertimento, per la maggior parte delle persone, anche se a tanti non interessa il calcio ovviamente. Il tempo si assottiglia man mano, dal punto di vista economico c’è solo una piccola percentuale della Serie A che ha problemi a pagare gli stipendi. Io penso invece soprattutto alla Serie B e la Serie C, oltre a tutte le persone che lavorano intorno a noi che guadagnano molto meno di noi: senza calcio andrebbero a perdere tutti coloro che guadagnano 1000 o 1500 euro al mese. A me non importa di essere il capocannoniere, ma tornare a fare ciò che mi piace. Come ha detto l’Associazione dei calciatori e quella degli allenatori, siamo in attesa di notizie su quello da fare. Non mi interessa puntare il dito contro qualcuno, ma sentirmi dire quando potremmo ricominciare gli allenamenti e poi il campionato, anche con il caldo.



