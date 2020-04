Caicedo: “Sono una persona umile, un uomo di squadra: per quello i compagni e i tifosi mi vogliono bene”

L’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il gruppo è pronto per cominciare. Io sono umile, un uomo di squadra e cerco sempre il bene di tutti loro prima del mio. Ringrazio i tifosi per l’affetto, perché mi hanno mostrato amore ed ogni giorno, sia sul profilo Instagram di mia moglie che sul mio Twitter che gli manchiamo e vorrebbero rivederci giocare ed allenarci. Devo continuare così, sfruttando tutti i momenti in cui il Mister mi mette in campo.

Io il giocatore più efficace della Lazio per il contributo dato? Mi alleno per questo, è importante farsi trovare pronti sempre, perché è un lavoro di gruppo. Siamo forti, ci conosciamo bene tutti, è più facile così. Chi gioca e sta in campo fa bene, quando Correa si è infortunato è toccato a me ma tutti quanti stavamo facendo bene.

Sono stato il più veloce in Serie A? Eppure non sono così veloce (ride, ndr). Ci sono calciatori molto più veloci di me come Marusic, Lazzari o Correa. Se ho toccato il picco più alto di velocità significa che sono migliore di loro! Con il Mister ho un bellissimo rapporto, è stato lui il primo a darmi tanta fiducia, quindi lo ringrazio per tutto, ma anche allo staff. Dobbiamo continuare insieme, dobbiamo ancora vincere e la sua fiducia me l’ha sempre dimostrata, abbiamo un ottimo rapporto.

Il gol di Cagliari? Il più importante della mia carriera, rimarrà nel mio cuore per sempre. Fu una bella azione, un gol importante per tutta la squadra. Mi aspetto tante partite come quelle di Cagliari. Dipende molto dalla concentrazione, voglio sempre tenerla molto alta. Seguo quello che mi dice il mio allenatore, stando molto attento sapendo quello che la squadra ha bisogno in quel momento. Una qualità che ho guadagnato negli anni con l’esperienza.

La mia qualità con i piedi? Fortunatamente abbiamo una squadra tecnicamente molto alta, Luis Alberto e Correa sono i più tecnici e forti, ma ognuno mi sorprende sempre. Lo stesso Immobile ha tanta qualità, ma insieme ci compattiamo bene e camminiamo tutti sulla stessa strada e quello fa la differenza per vincere qualcosa di importante. Abbiamo capito che al di là della qualità se lavoriamo di gruppo possiamo vincere”.

Quanto mi diverto in campo? Giochiamo a memoria, ormai sono quasi quattro anni insieme, ci conosciamo bene e abbiamo tante varianti. Ma è tutto merito dello staff e del Mister, perché ogni giorno lavorano per cercare di sfruttare la nostra qualità e noi, come calciatori e professionisti, dobbiamo adattarci a quello che ci dicono. Abbiamo tante variazioni in campo, sia quando giochiamo lunghi che corti: Ciro è uno specialista nell’andare nello spazio, io nell’andare incontro, mentre Correa è il numero uno nel dribbling. Siamo forti anche in difesa, stiamo facendo un anno strepitoso, subendo meno gol dell’anno scorso e Strakosha sta facendo benissimo. In generale non posso dire niente di male sulla squadra, perché stiamo facendo un’annata impressionante”.



