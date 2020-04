FIGC, In qualsiasi caso saranno mantenute le promozioni e le retrocessioni

Oggi si è svolta la riunione ‘clou’ della FIGC per capire come muoversi per la ripresa della Serie A, tenendo in cosiderazioni tutte le direzioni nella quali si potrebbe muovere il Governo. Un primo punto stabilito sono state le promozioni e le retrocessioni che saranno comunque mantenute anche se il campionato non si concluda. La Serie A rimarrà comunque compasta da 20 squadre e non 22.

La Federcalcio al momento lavora come se fosse assicurata la prosecuzione della stagione, nonostante non si abbia ancora certezze. In questo caso la soluzione sarebbe di spostare ulteriormente il termine della stagione, dunque oltre il 2 agosto (data scelta al momento visto che l’UEFA ha indicato il 3 agosto come possibile ripresa della Coppe). Come riporta Sky Sport, la situazione ancora è aperta e le riunioni continuano: domani con il Consiglio di Lega 10.30 e a seguire l’Assemblea di Lega.

