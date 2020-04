GdS | Dendoncker, un talento multitasking per la Lazio

Muscoli per la Lazio. Il club biancoceleste ha messo gli occhi sul centrocampista belga Leander Dendoncker. Segni particolari: grande forza fisica, distribuita su quasi 190 centimetri di altezza, unita ad una discreta qualità tecnica. È uno dei profili seguiti dalla società romana per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Dendoncker ha 25 anni, gioca nel Wolverhampton ed è nazionale belga. Anche se il suo nome non è noto alla grande platea, si tratta quindi di un giocatore di assoluto livello. Un elemento che, se fosse davvero acquistato, sarebbe poi destinato a rivestire un ruolo di primaria importanza nella squadra di Inzaghi. Non un rincalzo, insomma, ma un vero e proprio titolare. Quest’anno nel Wolverhampton il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha utilizzato sia da centrocampista centrale sia da difensore centrale e in qualche altra occasione pure da mezzala. Ruoli diversi che Dendoncker ha ricoperto senza alcun problema. E, soprattutto, senza che il suo rendimento facesse registrare alti e bassi,tanto che l’allenatore ha equamente distribuito il suo impiego tra centrocampo e difesa.

Il d.s. Tare lo segue da tempo. Da quando il centrocampista incrociò per la prima volta la Lazio. Accadde al Torneo di Viareggio del 2013, quando l’Anderlecht, nelle cui fila Dendoncker è cresciuto, giocò contro la squadra biancoceleste e la eliminò ai rigori, aggiudicandosi poi pure la vittoria finale grazie al successo sul Milan nell’atto conclusivo del Viareggio. In quell’Anderlecht oltre a Dendoncker c’era anche Jordan Lukaku. Tare si appuntò i nomi di entrambi. Il primo, Lukaku, è già alla Lazio da quattro anni, l’altro potrebbe raggiungerlo in biancoceleste nei prossimi mesi. Operazione non facile, però. Il Wolverhampton chiederà per il suo cartellino almeno 25-30 milioni, avendolo acquistato per 18 milioni dall’Anderlecht due anni fa. Nel frattempo il suo valore è cresciuto ed è quindi probabile che il club inglese chieda una cifra ancora più alta, quantomeno come richiesta iniziale che potrebbe arrivare a sfiorare i 40 milioni di euro.

Uno stakanovista capace di fornire sempre un rendimento all’altezza della situazione. Una versatilità figlia di un carattere senza fronzoli, forgiato nel corso di una infanzia vissuta nella fattoria di famiglia, in Belgio. Da lì è iniziata la sua scalata che lo ha portato prima a far parte del settore giovanile dell’Anderlecht, quindi della prima squadraeinfine del Wolverhampton. Senza dimenticare l’approdo nella nazionale belga, di cui fa ancora parte. Ora il destino gli può regalare una nuova avventura in Italia. Lì dove, grazie a quel Torneo di Viareggio vinto nel 2013, ebbe per la prima vota una ribalta internazionale. La Lazio gli può regalare quella della Champions, che Dendoncker ha già avuto modo di frequentare con l’Anderlecht. Tornarci non gli dispiacerebbe affatto.

