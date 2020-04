GdS | Lulic, i tempi si allungano. Rientro a Roma a metà maggio

Nessun rientro a Roma. Per ora Senad Lulic resta in Svizzera. D’accordo con la Lazio il giocatore bosniaco ha deciso di continuare la riabilitazione nei pressi di Berna, dove vive la famiglia. Lulic si era recato in Svizzera per l’operazione prima che scattasse l’emergenza coronavirus e da lì non si è più mosso, anche perché la prima fase della riabilitazione non poteva che svolgerla in loco. Visto il buono recupero si era pensato di farlo tornare a Roma, dove avrebbe svolto la parte finale della riabilitazione per poi ricominciare gradualmente ad allenarsi. I tempi di recupero restano però lunghi per Lulic, così è stato deciso di farlo restare in Svizzera. Ammesso che la stagione a giugno possa ripartire le possibilità che il bosniaco torni subito in campo non sono comunque elevate, anche se non è facile fare previsioni. La cosa più importante in questo momento è che superi definitivamente l’infortunio alla caviglia. Per questo si è deciso di farlo restare in Svizzera a curarsi. Il ritorno a Roma potrebbe esserci a metà maggio.

Gazzetta dello Sport

