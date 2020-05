Rinnovi e rientri: Cataldi nella Lazio fino al 2024

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Rinnovi pronti per Cataldi fino al 2024, Lulic e Parolo al 2021, per eccetto di clamorosi colpi di scena. Questi giocatori avevano il contratto in scadenza il 30 giugno e la società si era già mossa per capire le intenzioni delle parti. Questo è l’accordo a cui sono giunti, ancora non ufficializato e con ambio margine di manovra. Cataldi già lo scorso luglio, durante il ritiro ad Auronzo, si è accordato per un quinquennale, mentre Parolo e Lulic, vista anche l’età, hanno prolungato di una sola stagione.

Rimanendo nell’ambito delle scadenze imminenti, ci sono anche i prestiti. A fine stagione (da capire se, quando e come finirà) saranno di rientro alla base biancoceleste 14 giocatori. Tra questi Wallace, Badelj, Durmisi e Berisha, rispettivamente al Braga, alla Fiorentina, al Nizza e al Fortuna Dusseldorf. La Lazio spera che vengano riscattati dalle attuali società, riporta Tuttomercatoweb.com, ma resta difficile da capire vista l’emergenza da Covid-19 che ha reso tutto più difficile.

Si spera invece in un rientro nel club del ’97 Kiyine, preso lo scorso luglio dal Chievo per poco più di 1 milione e girato in prestito alla Salernitana.