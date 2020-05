Gds| Lazio, un attaccante in più per volare in Champions

Il progetto della Lazio è partito da gennaio quando la squadra capitolina aveva puntato l’attaccante francese Oliver Giroud per ampliare la cerchia di Inzaghi. Seppur abbandonate le speranze di conquistare Giroud – un po’ per la troppa concorrenza e d’altro canto per il rinnovo a quest’ultimo da parte del Chelsea fino al 2021 – aggiungere un bomber in più all’organico biancoceleste è diventata una priorità, soprattutto in previsione di un’eventuale Champions. Calate anche le possibilità di raggiungere Mario Gotze, la Lazio sembra dirigersi verso Ianis Hagi, simile di caratteristiche al tedesco. Il 21enne romeno è un traquartista, ha giocato già in serie A con la Fiorentina. Al momento è in prestito in Scozia ai Rangers Glasgow, ma tornerà in Belgio al Genk, da dove si stima verrà ceduto per non meno di 10 milioni. L’attacco di Inzaghi ha tuttavia bisogno di una torre, per questo il mirino laziale sembra dirigersi anche verso Vedat Muriqui, 25enne di 1,94m di altezza, conta 13 goal su 25 presenze in Super Lig in Turchia. E’ seguito tuttavia anche dal Totthenam e il Fenerbahçe stima per il calciatore kosovaro un’asta che parte da 20 milioni. Forse il più intrigante sotto al mirino è Luis Suarez. Colombiano 22enne, gioca al momento nel Real Saragozza in prestito dal Watford. Valutato 10 milioni, il “bisonte” – così viene soprannominato per la sua forza fisica – è gestito dagli agenti di Luis Alberto, gli stessi che hanno pilotato l’arrivo alla Lazio di Jony. Per ultimo, ma non per importanza, i biancocelesti puntano anche il russo Artem Dzyuba dello Zenit San Pietroburgo. Con i suoi 13 goal segnati quest’anno e il suo metro e 96 d’altezza, risponde perfettamente all’identikit della “torre” che deve completare l’arsenale di Inzaghi.

