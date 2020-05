Luis Alberto: “Questa la mia miglior stagione. Penso di rinnovare fino al 2025”

La ripresa degli allenamenti è oramai imminente, la Serie A viaggia verso la ripresa e la Lazio torna a sognare la lotta Scudetto. Due mesi senza calcio, un periodo lunghissimo per tanti così come per Luis Alberto fermato proprio sul più bello di una stagione quasi perfetta. Lo spagnolo, attraverso il profilo Instagram del giornalista Javier Bautista è tornato a parlare di Lazio: “Il primo mese della quarantena l’ho vissuto un po’ male, era senza la mia famiglia. Da quando poi mi hanno raggiunto, sto bene. Ho una grande casa con la piscina e gli strumenti per l’allenamento. Sono due mesi che ci siamo interrotti e non voglio neppure pensare all’eventualità di sospendere il campionato perchè saremmo fermi per otto mesi. Mercoledì prenderemo il via con gli allenamenti individuali con tutti i dispositivi di protezione ma non ci hanno ancora spiegato bene. So solamente che ci alleneremo in due per campo. Mi manca toccare il pallone e calciare in porta. Fisicamente mi sento sto bene. Cerco di leggere il meno possibile le notizie sul coronavirus. In Italia i casi stanno scendendo, meno della Spagna comunque. Mi auguro che presto torneremo alla normalità anche perchè ci sono persone molto in difficoltà. Per quanto riguarda la Lazio, il mio anno più complicato non è il primo, seppur non abbia giocato, ma è stato quello passato. Le gente non era felice di me, stavo giocando molto al di sotto delle mie possibilità.Comunque ho chiuso con delle buone sensazione e quest’anno è andata meglio. Fin dall’inizio ho acquisito maggiore fiducia e devo dire che questo è il mio anno migliore, sono cresciuto sotto molti profili. Il mister mi ha avanzato ed affidato molte responsabilità. Siamo come una famiglia, stiamo mettendo in mostra quello che ci mancava nelle altre stagioni. Ogni domenica va sempre meglio. Per quanto riguarda il rinnovo penso che arriverà e probabilmente se non ci fosse stato il coronavirus già ci sarebbe stato. Fino al 2025 vestrirò questa miglia. Mister Inzaghi? È uno spettacolo, mi riempie d’affetto. Penso che nella prima stagione non sapeva neanche il mio nome. Con lui ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti complicati mi è sempre stato vicino. E lo ha fatto non solo con me, ma con tutti. Da ex calciatore sa quando necessitiamo di maggiore libertà. Se c’è un problema famigliare, se ne può parlare con lui. Oramai, stando da molto tempo insieme, ci conosciamo tutti. Siamo imbattuti da oltre venti partite, la Juventus l’abbiamo sconfitta due volte, in campionato ed in Supercoppa. Adesso serve concentrarsi e lottare fino all’ ultimo per lo scudetto, un obiettivo che nessuno si aspettava. In ogni caso l’obiettivo primario è quello della Champions. Non vogliamo parlare di Scudetto, il nostro vero obiettivo è la Champions che ci è sfuggita per due stagioni. Tutti pensiamo a qualificarci matematicamente per la Champions, dopo si potrà parlare di scudetto”. Il Derby di Roma? È molto sentito, anche più di quello di Siviglia perchè c’è una rivalità molto intensa. Fin dal primo giorno di ritiro si parla del derby. La settimana della partita non si può quasi uscire di casa. I tifosi della Lazio poi fanno delle scenografie spettacolari. Una volta ne hanno fatto una con le luci per formare un’ aquila. L’Italia somiglia molto alla Spagna, non ci ho messo troppo tempo ad ambientarmi, si mangia e si sta bene. Stadio nuovo? Se ne è discusso, ma credo rimarremo all’Olimpico”.



