GdS | Luis Alberto sposa la Lazio fino al 2025

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Luis Alberto e la Lazio insieme per altre cinque stagioni. Definito il rinnovo del contratto in scadenza tra due anni. «Fino al 2025 rimarrò qui», ha annunciato lo stesso fantasista spagnolo via Instagram. Praticamente, raddoppiato il suo ingaggio. Ora Luis Alberto percepisce 1,8 milioni di euro l’anno, col nuovo contratto ne prenderà 3,5 a stagione con l’inserimento di alcuni bonus.La nuova intesa economica scatterà dalla prossima stagione. L’ex Liverpool guadagnerà, più o meno, come Milinkovic e Immobile, i due biancocelesti al top di stipendi. Cosi anche sul piano dell’ingaggio, si concretizza la scalata dello spagnolo al livello di leader. Il riconoscimento di una crescita che lo vede inprimo piano nella Lazio di Inzaghi. Un segnale forte da parte della società che, al di là degli sviluppi per questa stagione, continua a credere in programmi ambiziosi. La voglia di Luis Alberto di continuare la sua avventura in biancoceleste ha preso il sopravvento.

VALORI

La crescita di Luis Alberto con la Lazio è stata significativa. Nel 2016 al suo arrivo ebbe un impatto difficile col campionato italiano. Momenti di sconforto che lo portarono pure a valutare l’addio al calcio. «Il mio anno più duro qui non è stato il primo, ma quello scorso – ha spiegato lo spagnolo -. Ero criticato, stavo giocando al 50% per i problemi fisici. Questo è il mio anno migliore, ho fatto progressi sotto tanti aspetti. Inzaghi mi ha dato tante responsabilità, gioco più avanti. Sembriamo una famiglia, stiamo facendo quello che ci mancava nelle altre stagioni. Quando segniamo un gol, il primo che esulta è quello che sta in panchina». Un gruppo che ruota attorno ad Inzaghi. «Rimarrò fino al 2025 e toglierò il posto a Inzaghi ( rideva, ndr). Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Nei momenti difficili è sempre stato con me. Non solo con me, con tutti. Ha un modo di fare molto familiare: se hai un problema personale, ne puoi parlare con lui. È stato calciatore e sa quando c’è bisogno di più libertà…»

OBIETTIVI

Verso la ripresa degli allenamenti individuali di mercoledì a Formello: si proverà ad anticipare ad oggi,ma prima ci saranno i test sierologici. «Siamo fermi da due mesi e non voglio neanche pensare se si sospenderà il campionato… Fisicamente sto bene, sperotantodiiniziareprima possibile». Traguardi? «Prima la qualificazione matematica in Champions – ha concluso Luis Alberto -, solo dopo si parlerà di scudetto».

Gazzetta dello Sport

RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: