La Repubblica | Miguel Alfaro: “Per il rinnovo di Luis Alberto siamo in sintonia con la Lazio. Luis Suarez? Può arrivare al top”

Luis Alberto rinnoverà con la Lazio fino al 2025. Lo ha annunciato lo stesso giocatore, è solo questione di tempo e lo conferma il suo agente Miguel Alfaro parlando con Repubblica: “Siamo in totale sintonia con la società. Ci siamo dati appuntamento per firmare quando la situazione sanitaria migliorerà“. Il procuratore spagnolo della ‘You First Sport‘, agenzia internazionale, cura tra i tanti anche gli interessi di Jony, Durmisi, Fabian Ruiz e Berenguer. Luis Alberto, il re dell’assist, è il fiore all’occhiello: “È incredibile vedere come si allena, il suo desiderio di rimanere sempre su livelli alti. Luis è diventato meritatamente un top player: il migliore 10 di tutte le competizioni europee, lo dicono i numeri. Vuole aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi la Champions“. Jony invece ha fatto fatica a inserirsi nel 3-5-2: “Non è dovuto soltanto al modulo, ma anche al nuovo campionato e a un club più esigente: adesso si trova bene, ma la scorsa estate è stata difficile per lui. Col tempo è migliorato e grazie ai minuti in campo è diventato più tranquillo. Se continua a guadagnare sicurezza dimostrerà di essere un grande giocatore“.

La Lazio sta corteggiando un altro assistito di Alfaro, l'attaccante Luis Suarez: "In realtà parliamo di molti altri giocatori con Tare, che ha una grande capacità di prendere talenti quando ancora non sono famosi. Non solo Suarez, controlla anche altre situazioni che sono rimaste segrete". Ma che Suarez al ds piaccia, non è più un mistero: "Come attaccante, lui può arrivare al top. È esplosivo, riesce a trovare spazi per segnare anche se non esistono, in più è molto ambizioso. È positivo che venga associato a grandi club, ma è di proprietà del Watford ed è troppo presto per parlarne". Come in Spagna, anche in Italia i calciatori possono allenarsi, individualmente, nei centri sportivi dei club: "Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, il calcio deve essere trattato come tutti gli altri sport", sottolinea il manager. Da domani, i giocatori biancocelesti potranno allenarsi sui 5 campi di Formello: nel frattempo, riunioni in corso tra dirigenti, tecnici e medici della Lazio per organizzare i test previsti dal protocollo di sicurezza. I calciatori vogliono tornare in campo, e anche i procuratori si stanno riattivando: "Prima del lockdown stavamo lavorando per lanciare il nostro progetto "You First Sports Italia". È tutto pronto, vogliamo continuare a crescere e avremo una presenza fisica in sede, a Milano. Con i nostri clienti siamo sempre connessi e nello stesso tempo restiamo in contatto con presidenti e direttori sportivi, sapendo che è un momento difficile per affrontare temi di mercato".



