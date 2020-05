Moscardelli: “Scudetto Lazio? Un motivo in più per non ripartire con il campionato”

Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, durante la trasmissione “A casa con Gazzetta”, Davide Moscardelli, attuale giocatore del Pisa, ha ribadito la sua fede per la Roma, parlando anche della stagione che ha svolto fino ad ora la squadra di Fonseca. Tra i diversi argomenti trattati, non poteva mancare la Lazio e quel possibile trasferimento in biancoceleste poi sfumato: “Quando Pioli andò alla Lazio non mi chiamò? Sì, abbiamo evitato un problemino. Difficile andare alla Lazio con la foto di Totti sui parastinchi? Non sarei stato accolto molto bene secondo me. Tutti sapevano della mia fede giallorossa, ho sempre detto di essere tifoso e ho iniziato come tifoso, andavo allo stadio”.

Infine, l’attaccante del Pisa, ha parlato della stagione dei biancocelesti e della possibilità che sia proprio la squadra di Inzaghi ad arrivare in testa al campionato, in caso di ripresa: “Un motivo in più per non ricominciare. È la sorpresa del campionato, hanno dato tempo a Inzaghi di continuare a lavorare e di creare un gruppo solido, forte, che sa cosa fare. Ha avuto anche fortuna durante l’anno, che però ci deve essere per raggiungere dei traguardi. Tanto di cappello, sta lottando meritatamente”.



