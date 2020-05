ESCLUSIVA LATIUM | Castroman: “Inzaghi è una grande sorpresa. Io volevo rimanere a vita alla Lazio”

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, l’ex centrocampista della Lazio Lucas Castroman ha ripercorso i suoi anni in biancoceleste e analizzato la situazione attuale:

“Non seguo il calcio tutto il tempo, dieci anni fa ho abbandonato questo mondo e mi sono avvicinato più alla famiglia e agli amici. Ho lasciato Castroman e ritrovato Lucas. Non ho rimpianti, tutte le scelte che ho fatto nel mondo del pallone sono state ragionate.

Inzaghi dimostra di essere un allenatore intelligente. Tiene a tutti i suoi giocatori, riesce a coinvolgere tutti quanti. Questa è la sua dote maggiore. Simone lo conosco bene, è sempre stato molto ragionevole. Mi ha sorpreso molto però, non mi aspettavo un andamento così forte. Ero convinto che non avrebbe mai allenato.

Ha preso la Lazio quando andava piuttosto male, ha saputo ribaltare la situazione. Un lavoro eccezionale. Mi fa davvero tanto piacere che stia avendo così tanto successo.

Il gol nel derby? Avevo una grande voglia di entrare e di aiutare la squadra. Prendevo il pallone e volevo andare in porta. Non potevamo perdere quella gara. Il gol del pareggio era nell’aria: tre calci d’angolo di fila non potevano essere sprecati. Quando mi è arrivato il pallone non ci ho neanche pensato, ho realizzato dopo cosa fosse davvero successo. Non capivo più nulla.”

Il derby di Roma, rispetto a Boca-River, è per certi versi più tranquillo. In Argentina, i tifosi cercano di scontrarsi ogni volta che possono. Roma è come una seconda casa per me, cerco di tornarci almeno due volte l’anno. I tifosi della Lazio sono nel mio cuore, mi seguono sempre. Mi fa davvero piacere.

Volevo restare a vita a Roma, ma la situazione non era più favorevole. Ho capito che era una situazione che non poteva andarmi bene. Ho deciso di non danneggiare la società e sono andato via. Con Mancini non poteva funzionare.

Milinkovic è un grande giocatore, può dare ancora tanto alla squadra. È giovane e può crescere ancora”.

