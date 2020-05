Il Tempo | Finalmente la Lazio torna in campo: si riparte

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Verde speranza, come i campi di Formello che tornano a riempirsi. Si rivede la Lazio: allenamenti individuali a scaglioni e il presidente Lotito che sulle pagine del magazine ufficiale lancia un messaggio per coniugare “la salute e la ripartenza“. Tutti i calciatori si sono sottoposti ai controlli di rito: tamponi (che andranno ripetuti ogni quattro giorni) e test sierologici. Corsa blanda sul terreno di gioco per registrare alcuni parametri, sotto gli occhi di Inzaghi e del preparatore Fonte. A bordo campo anche Leiva: il brasiliano ha seguito il lavoro seduto in panchina, con tanto di tutore, non avendo ancora recuperato dall’intervento al ginocchio. “La salute è un bene primario – ha ribadito Lotito – garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato, ma anche tutelato e difeso a tutti i costi. Però mi pondo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come Presidente di una squadra di calcio. Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento“. Il presidente laziale ha elencato tutte le figure che girano intorno al mondo del calcio. Magazzinieri, fisioterapisti, giornalisti, operatori, impiegati. La volontà di diversi dirigenti della Serie A è quella di dar vita ad un nuovo campionato anche per tutelare queste persone: “I media hanno bollato il settore del pallone come un manipolo di assetati di soldi – ha concluso il numero uno biancoceleste – non riflettendo su questo. Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per voi tutti, è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme“. Un passo avanti verso la ripartenza? Ancora presto per dirlo. Intanto la Lazio cerca di ritrovare un pizzico di normalità. IlTempo



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: