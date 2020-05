Il dottor Pulcini: “Test seriologici ogni 4 giorni. Formello come una camera operatoria”

Formello riapre i battenti pronto ad accogliere i primi allenamenti individuali dei calciatori biancocelesti con il direttore sanitario Ivo Pulcini che, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è tornato a fare il punto della situazione sulle grande potenzialità del Centro Sportivo e sulle misure adottate dal club romano: “ Appena è nata la situazione d’allarme siamo stati i primi a mandare i giocatori a casa tutelando la loro salute. Ho preso questa decisione non rispettando nemmeno l’etica del galateo e senza darne avviso ai padroni di casa. L’ho fatto semplicemente perché tenevo alla tutela dei calciatori che hanno apprezzato ciò. Alla mia decisione ho allegato un decalogo di prevenzione per aumentare le difese immunitarie. I ragazzi si sono comportati in maniera eccellente, hanno seguito la legge e lo staff tecnico. Avendo la fortuna di avere un presidente che sanifica l’ambiente, nessuno dei suoi calciatori è malato. Formello più che un centro sportivo è una camera operatoria. Ai calciatori faccio togliere le mascherine che gli creano problemi, hanno un territorio molto ampio con 50 posti letto, 3 palestre, 3 studi medici e 19 spogliatoi. A Formello hanno maggiore tutela di quella che possono avere a casa propria o in una clinica. O si parte tutti insieme o non si parte, noi abbiamo 4 ingressi indipendenti e nel caso in cui qualcuno risultasse positivo verrebbe isolato evitando di entrare in contatto con qualcuno. I nostri calciatori si sottopongono al test sierologico una volta ogni 4 giorni, variando il tipo di test per evitare falsi negativi o falsi positivi. Ho rispetto degli esperti, dei virologi con cui sono costantemente in contatto, però una soluzione del genere genera soltanto problemi: andando avanti con il caldo, le goccioline si dissolvono arrivando ad una distanza di pochi centimetri. In allenamento il discorso è meno rischioso che in campo, non sono a conoscenza delle esperienze da medico sportivo di Ricciardi, sarebbe giusto che ascoltassero anche noi. Il metodo tedesco mi piace conoscendo anche la loro mentalità. Mettono in atto delle idee sensate, nel caso di atleta positivo lo isolano semplicemente. Ovviamente ci saranno dei controlli anche per gli altri”.



