Marusic: “Mancano ancora dodici partite, siamo pronti per ricominciare”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Formello riapre i battenti seppur solo parzialmente con i biancocelesti che tornano in campo per un semplice lavoro individuale. Si torna a respirare aria di casa sperando di ricevere presto la notizia della definitiva ripresa per continuare a inseguire il sogno Scudetto. Del momento attuale dei ragazzi di Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Adam Marusic: “Stamattina mi sono allenato, abbiamo questi allenamenti individuali. Siamo contenti perchè dopo due mesi a casa siamo tornati ad allenarci a Formello. Ora vediamo cosa succede. Quando abbiamo saputo la notizia il mister ha mandato un messaggio sul gruppo per dirci che potevamo allenarci. Abbiamo fatto due giorni fa i controlli, stiamo tutti bene e ci possiamo allenare. Io e Milinkovic parliamo sempre al telefono, ma quando ci vediamo è un’ altra cosa e il fatto di stare insieme ci rende felici. Dobbiamo rispettare tutto quello che ci viene detto, ci siamo fermati nel momento in cui giocavamo il miglior calcio in Italia. Ora dobbiamo aspettare le altre decisioni, ma dobbiamo essere pronti. In questi giorni ho visto molte partite che abbiamo giocato. Mancano ancora dodici partite, tutti abbiamo voglia di ricominciare. Siamo pronti per la ripresa, ho parlato anche con altri e tutti dicono che siamo pronti per continuare. Certo giocare senza pubblico è un’ altra cosa, ma dobbiamo rispettare le regole. La miglior partita è stata Lazio-Inter, è stata una partita molto importante. Il gol contro il Genoa è stato molto importante sia per me che per la squadra visto che poi abbiamo vinto. Quest’anno ho avuto dei problemi muscolari, ora devo sfruttare questo tempo per prepararmi bene. Il clima familiare si sente, l’ho sentito fin dal mio arrivo. Siamo tutti compatti e questo è il modo in cui dobbiamo giocare. Sono da solo, a casa guardo la tv, faccio il programma che ci è stato dato, faccio delle videochiamate. Spero che questa situazione passi più velocemente possibile, che torni tutto come prima, meglio di prima”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: