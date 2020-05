Biava ringrazia per gli auguri e ricorda: “La vittoria del 26 maggio l’apice della mia carriera. I tifosi ancora mi ringraziano per quel trionfo”

EMERGENZA CORONAVIRUS Protezione Civile IBAN DONAZIONI: IT 84 Z 03069 05020 100000066387

Giuseppe Biava, uno dei perni della difesa biancoceleste dell’ultimo decennio spegne 43 candeline. Un compleanno atipico per l’ex centrale laziale che ai microfoni di Lazio Style Channel ha voluto ringraziare la società romana per gli auguri arrivati poche ore prima per poi passare a ricordare gli anni con l’aquila sul petto: “Vi ringrazio per gli auguri, vista la situazione straordinaria in corso nella bergamasca passerò un compleanno tranquillo in famiglia. Ripensando alla mia carriera da calciatore, ricordo piacevolmente l’inizio a 18 anni nei dilettanti che mi ha condotto all’arrivo in Serie A a 27 anni trionfando campionato per campionato. Da lì in avanti, ci sono stati gli anni al Palermo, al Genoa fino alla Lazio, la società con cui ho alzato al cielo la Coppa Italia: la conquista di quel trofeo è stato il culmine della mia carriera. A Roma ho avuto l’opportunità di giocare con grandi campioni come Miroslav Klose affrontando anche grandi avversari. Essere ricordato rende felici, i tifosi mi ringraziano sempre per la vittoria del 26 maggio. La maglia di quel giorno l’ho fedelmente custodita, è il cimelio, insieme alla medaglia, a cui tengo di più. In questa quarantena sto offrendo maggiore aiuto in casa, sono più presente nella vita dei bambini anche con i compiti a casa, stiamo vivendo tanti momenti in famiglia. Continuo nella mia carriera da allenatore, ho una fame minore rispetto a quando ero calciatore, al momento non penso all’approdo in una prima squadra, mi piace l’idea di far crescere i giovani talenti: la cosa mi diverte ed assistere al miglioramento dei ragazzi mi dà grande soddisfazione. Il calcio ha lanciato un segnale con la ripresa degli allenamenti individuali. Sono consapevole che nello spogliatoio c’è grande entusiasmo, nei giorni passati ho sentito Radu, la Lazio vuole continuare a sognare in campo lo Scudetto, i mesi di stop hanno dato vita ad ulteriore fame nella rosa di Inzaghi”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: