De Martino: “Da stasera in diretta su Facebook il film della Supercoppa”

La quarantena prosegue e la Lazio corre in aiuto dei suoi tifosi ricordando l’ultimo trionfo natalizio a Riyadh quando i ragazzi di Inzaghi hanno trionfato in Supercoppa Italiana con un secco tre a uno sulla Juventus. Una notte magica divenuta presto in film che presto sarà disponibile per tutti i sostenitori biancocelesti. Ad annunciarlo ai microfoni di Lazio Style Channel, il Direttore della Comunicazione della Lazio Stefano De Martino: “Negli ultimi giorni abbiamo inserito sulla pagina Facebook ufficiale alcune edizioni giornaliere del Tg biancoceleste, un’idea utile per invitare i tifosi a partecipare alle nostre nuove iniziative. Desideriamo comunque fare di più e così per la prima volta trasmetteremo in diretta in prima visione il film della Supercoppa di Riyadh. Si tratterà di immagini inedite del match in cui abbiamo ottenuto la quinta Supercoppa, ed inoltre ci saranno anche immagini esclusive del ritiro mai andate in onda fino ad oggi. Ogni giorno saranno pubblicate due puntate della serie, inizieremo da stasera e termineremo lunedì: gli appuntamenti saranno alle 21:00 ed alle 21:30, sempre sulla pagina ufficiale della S.S. Lazio. In questo periodo sono state consumate molte serie tv, adesso scenderemo in campo anche noi con immagini inedite della finale di Supercoppa italiana. Fin da ora è possibile vedere il trailer della serie, mentre sull’App Agenzia Ufficiale S.S. Lazio si troveranno delle anticipazioni in merito alle puntate che saranno trasmesse in serata. Ci sarà nelle prossime settimane anche qualcosa di inedito sul canale televisivo, sarà una sorpresa: anticipo solamente si tratta di una grande vittoria in campo europeo. Intanto ci teniamo compagnia vedendo le immagini degli allenamenti individuali,accompagnate da grandi emozioni. Sui social network trasmettiamo solamente contenuti in HD, mentre sul canale ufficiale andiamo in onda in SD. Vedremo se in futuro avremo l’opportunità di trasmettere in alta definizione. Inoltre, ci sono delle sorprese in arrivo anche per quanto riguarda il Lazio Style Official Magazine: ci saranno delle novità. Il magazine di maggio sarà disponibile dall’inizio della prossima settimana, si tratta di un numero imperdibile. Presto sarà possibile fruirne anche online e verranno introdotti dei contenuti esclusivi per i due format del magazine”.



